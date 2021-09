ABC Nyheter har spurt nestorer og ringrever i alle stortingspartiene om deres beste råd foran valget 13. september.

Einar Steensnæs var stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF) mellom 1993-2005. Han var olje- og energiminister under Bondevik II-regjeringen fra 2001-2004 og parlamentarisk leder for partiet mellom 1997-2000, samt i 2005. Han har også vært ordfører i hjemkommunen Haugesund.

– Hvordan analyserer du KrFs posisjon nå når vi er på vei inn i valginnspurten?

– Det har jo frem til det aller siste vært særdeles spennende for KrF som har ligget stabilt under sperregrensa for mange målinger. Så det er en spennende dynamikk. Nå har vi fått enkelte målinger på hele 4,7 prosent så tendensen er lovende.

– Det betyr at innspurten blir særdeles viktig. For dette er ikke en seier som er sikret på noen som helst måte. Man må kjempes til siste slutt. Valget blir mer avgjørende enn det jeg kan huske fra tidligere, sier Steensnæs.

– Ikke et parti for de rike

Einar Steensnæs har lang fartstid fra Stortinget. her fra 1997 da han og Valgerd Svarstad Haugland ble presentert som en del av partiets nye finanspolitiske trekløver. Foto: Knut Falch / NTB

Han mener det er to forhold som dominerer bildet nå i valgkampen. Det ene er sosiale forskjeller.

– KrF har jo tradisjonelt siden partiet ble startet satt de svake først. Partiets første stortingsprepresentant, Nils Lavik siterte jo Ivar Aasen fra talerstolen på Stortinget. «Eg tykkjer stødt at det høver best å hjelpa den som det trenger mest».

– Det har fulgt KrF oppover. Vi har ikke vært et parti for de rike og velstående, men for folk flest, for å stjele et uttrykk fra et annet parti, humrer han.

Lite til overs for avhopperne

– Hvor skadelig var partiets splittende veivalg og påfølgende runde med utbrytere til blant annet det nye partiet Sentrum og kunne det vært unngått?

– Man kunne unngått det med en bedre prosess og i større grad klart å føre videre linjen til partiet. I alle år har vi levd med flere ulike syn på politisk retning, men man må kunne leve med resultatet av flertallets avgjørelse, sier han.

Det var god stemning med partiveteran Einar Steensnæs og KrF-nestleder Olaug Bollestad under det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland KrF da man skulle bestemme veivalget til partiet i 2018. Foto: Carina Johansen / NTB

Steensnæs var selv på den røde fløyen som ønsket å lene partiet i en mer rød retning sammen med daværende partileder Knut Arild Hareide.

– Jeg er demokratisk innstilt. Valget er gjort og jeg respekterer det. Et valg delte landsmøtet i to og det var et flertall for å velge linjen Kjell Ingolf sto for. Da er valget gjort. Da slutter jeg opp om partiet, slår haugesunderen fast.

Han har lite til overs for partifellene som valgte å hoppe av partiet da avgjørelsen ble tatt.

– Det er svært uheldig. Nå vaker KrF rundt sperregrensen og det er klart at utbrytningene har tappet partiet for viktige stemmer og personer. Vi har ikke råd til å miste en eneste tillitsvalgt eller velger.

– Når enkelte på den røde siden av partiet valgte å gå over til andre partier så skader man bare saken. Dersom man mener at man trenger en kristendemokratisk stemme på Stortinget, så er KrF det eneste realistiske alternativet.

Må få frem KrFs klimapolitikk

I tillegg til sosiale forskjeller mener Steensnæs partiet nå må få klimapolitikken sin bedre frem.

– Det er en del av KrFs kjerneverdier at vi har et forvalteransvar for naturen. Gud har gitt naturen til menneskene for at det skal forvaltes på best måte, og det er blant søylene til KrFs politikk.

– Selv som tidligere oljeminister så er jeg helt enig i formuleringen nå i programmet om å ikke utvide aktiviteten i nye områder og heller konsentrere seg om å hente ressursene der det allerede har vært oljeaktivitet. Det gjør mindre skade, sier han. Steensnæs påpeker at oljeproduksjonen ikke skal strupes over natta.

– Det vil gå over flere tiår, men den tiden som er tilbake bør i størst grad gå inn i feltene som allerede har vært åpne for oljeboring. KrF bør nå i innspurten understreke viktigheten av å ta vare på naturen, sier han.

Beste råd til Ropstad

– Dersom Kjell Ingolf skulle ringt og spurt om råd, hva er ditt beste råd til partiet ditt i innspurten?

– Det blir ja takk begge deler. Både fortsette å bekrefte politikken der partiet ha stor troverdighet og fremheve klimapolitikken. Andre partier har et mer ensidig fokus på temaet, og da kan det være vanskelig å komme inn og bidra. Der tror jeg det ligger en utfordring i innspurten, sier han.

– Hvilke hjertesaker vil det sitte lengst inne for partiet å forhandle bort dersom man kommer i en posisjon til det?



– Jeg synes at KrF gjennom regjeringssamarbeidet har klart å markere seg godt på internasjonal rettferdighet. Å forhandle bort prosentandelen av BNP (brutto nasjonalprodukt) til bistand vil ikke falle i god jord. Da ville det ikke vært akseptabelt å være med i regjering dersom den ble satt under tvil, sier han og legger til at dette punktet ikke lengre er like truet i forhandlingsprosessen som tidligere.



– En annen kjempeviktig post som nok vil være mer utsatt er presset på bioteknologiloven. Der er det viktige verdier KrF har som det vil være veldig vanskelig, og nærmest uakseptabelt å imøtekomme dersom et regjeringsalternativ med partiet ønsker røre loven. Det går på blant annet vern av det ufødte liv. Der er det jo egentlig flertall på Stortinget nå for å flytte grensen og sannsynligheten er nok størst for å hindre videre glidning i liberaliserende retning sammen med partiene som sitter sammen i regjering i dag.

– Vi kan ikke gå med på en ytterligere liberalisering av bioteknologiloven.

Har fortsatt troa

– Dersom KrF nå havner under sperregrensen, vil da partiets eksistens som et nasjonalt parti være i fare, slik flere eksperter har varslet om?

– Det er utrolig viktig at KrF kommer over sperregrensen. Det er alltid tungt å komme tilbake, med kun ett par representanter på Stortinget, men mange har vært i den situasjonen. Venstre satt med kun en representant og nå sitter de i regjering, minner Steensnæs om.

Han mener det er store muligheter for at partiet vil klare sperregrensen, og det bør inspirere til kraftig innsats for de som jobber for partiet.

– Så man har fortsatt troa i KrF?

– Nå skal man ikke blande troen på det ene, med troen på det andre, humrer partiveteranen.

– Partiet får jobbe hardt for å komme over grensen. Utviklingen har gått fra et tynt håp til å bli noe man kan tro på. På siste måling for Rogaland ser det ut til at man faktisk kan få to representanter fra fylket. Det er veldig håpefullt og inspirerer.

Fokus på sperregrensen, ikke regjeringsmakt

– Men fokuset blir å komme over sperregrensen, og ikke fortsette i regjering?

– Meningsmålingene sier sitt om realistisk alternativ for å gå til valg på fortsatt samme regjering, selv om Høyre kanskje har annet synspunkt på det med en firepartiregjering. Fokuset må være å bygge opp til valgdagen kommer over sperregrensen. Å sikre flertallet i Stortinget er nok ikke i fokuset nå.

– Vil du si at det er et skjebnevalg?

– Jeg vil si nei. Kommer en under sperregrensen, så er det mulig å komme tilbake, selv om det krever så mye mer arbeid for å få en bedre plattform å bygge partiet videre på. Så det er et kjempeviktig valg slik situasjonen partiet er i.

– Vil Kjell Ingolf ha fortsatt tillit i partiet dersom man ikke klarer å komme over sperregrensen?

– Jeg tror ikke det blir noe lederdebatt etter valget, selv om det blir et helt hypotetisk spørsmål. Ingen har vært opptatt av det i partiet, så når du spør, så er svaret nei. Jeg tror partiet likevel vil ha tillit til lederen om vi kommer under sperregrensen, for han har gjort så godt han kunne og har gjort kjempejobb. Det er ingen løsning for KrF å gå på ny lederjakt. Det er ikke en situasjon jeg kan se at vil oppstå uansett utfall. Lederen står trygt.