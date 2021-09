ABC Nyheter spør i denne serien nestorer og ringrever i stortingspartiene om deres beste råd til partiet sitt foran valget 13. september.

Per Olaf Lundteigen er en norsk bonde og politiker (Sp). Han har sittet på Stortinget i flere perioder, og var statssekretær fra 1999-2000. I valget 2021 er han Senterpartiets førstekandidat i Buskerud.

– Valget nærmer seg. Hva tenker du om Senterpartiets posisjon på vei inn mot valget?

– Den er sterk. Vi har en historisk mulighet til å få to representanter fra Buskerud, det har aldri skjedd i Norges historie. Mandag hadde vi galopp i Buskerud. Da sa dem at vi fikk 16,4 prosent. I forhold til valgresultatet sist, hvor vi hadde 10,8 prosent, er det ingen partier i Buskerud som har en slik framgang, sier Lundteigen.

Senterpartiet startet kalenderåret 2021 med 21,7 prosent på Kantars partibarometer, utarbeidet for TV 2.

Lundteigen tror de høye nivåene på meningsmålingene kan ha kommet av at partiet har vært frimodige.

– Vi har vært det klareste opposisjonspartiet mot Høyre, og har representert de mange som føler avmakt, forklarer han.

Etter svært gode målinger over lang tid, har det den siste måneden stort sett gått nedover for Senterpartiet.

– Hvorfor falt dere?



– Det er et komplisert spørsmål. Vi er på en økende trend nå. Det er en veldig ustabil politisk situasjon, men det er bare ett svar på dette: Klare meninger, hard tale og hardt arbeid.

Tidligere i år ble Trygve Slagsvold Vedum lansert som Senterpartiets statsministerkandidat. 16. august deltok Vedum på NRKs partilederdebatt, og det var etter dette Senterpartiet mistet momentum. I Respons Analyses meningsmåling, som ble gjennomført fra 13. til 18. august, falt Senterpartiet til en oppslutning på 11,3 prosent, ned hele 4,0 prosentpoeng fra uken før.

– Var det lurt å lansere Vedum som statsministerkandidat?

– Landsmøtet lanserte Vedum og hadde gode grunner for det. Etterpåklokskap er ikke noe jeg driver mye med, sier Lundteigen. Han understreker at han synes Vedum har gjort en formidabel jobb med det presset han har vært utsatt for.

Trygve Slagsvold Vedum under Arendalsuka. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Synes du partiet har vektlagt de riktige tingene?

– Ja, vi har vektlagt desentralisering, at Stortinget må bli sterkere på bekostning av Brüssel, tjenester nær folk og praktisk grønn politikk som går på å stimulere de grønne næringene.

– Er det noen sider av Senterpartiets politikk du skulle ønske var enda bedre fremmet?

– En erfarer at det er med politikk som med ethvert annet fag. En kan aldri bli god nok i å kunne de faglige sammenhengende som ligger til grunn for de politiske prioriteringene. Organisasjons opprustning og skolering er et viktig ord for Senterpartiet framover.

– Hva blir veien videre for Senterpartiet etter valget?

– Det kommer an på valgresultatet, sier Lundteigen.

Per Olaf Lundteigens beste råd til Senterpartiet før valget: – Vær frimodig, snakk med folk, stå fram og svar på de vanskeligste spørsmålene fra folk som tviler. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

– Det har jo vært litt spenning rundt Ap, Sp og SV. Om dere ikke får flertall med Ap alene, er du åpen for å få med SV på laget?



– Det må diskuteres. Hvis Sp og Ap ikke gir flertall, må vi se om vi må ha med SV. Det vil vi gjøre etter valget.

– Er det noen andre partier du er åpen for å få med på laget?



– Nei. Ingen andre partier.

– Hva er ditt beste råd til partiet ditt i innspurten i denne valgkampen?

– Vær frimodig, snakk med folk, stå fram og svar på de vanskeligste spørsmålene fra folk som tviler.