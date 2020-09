Avslører Trump-samtale: – Kim Jong-un la an på deg

En ny bok skrevet av Sarah Sanders (38), tidligere kommunikasjonssjef for Donald Trump, tar for seg hennes tid i Det hvite hus.

I boka, «Speaking For Myself», omtaler hun blant annet møtet mellom Donald Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i Singapore i juni 2018. Der skal det ha oppstått et øyeblikk som hun selv oppfattet som ukomfortabelt.

Den nordkoreanske lederen skal nemlig ha stirret på Sanders og blunket til henne, i det de to fikk blikkontakt under under møtet.

«Vi fikk direkte øyekontakt, og Kim nikket og så ut til å bunke til meg. Jeg var sjokkert. Jeg så raskt ned igjen og fortsatte å ta notater», skriver Sanders i boken ifølge The Guardian.

– Han la an på deg



Sarah Sanders skriver om møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un i Singapore. Foto: AP / NTB scanpix.

I bilen på vei til flyplassen fortalte Sanders om det merkelig øyeblikket til Trump og daværende stabsjef i Det Hvite hus, John Kelly.



«Kim Jong-un la an på deg. Det gjorde han. Han la faen meg an på deg», uttalte Trump, ifølge boken.

Sanders, som er svært troende, fortalte Trump at det ikke var det hun mente.

– Sir, vær så snill å slutt, skal hun ha sagt, skriver New York Times.

– Du tar en for laget

Trump og Kelly skal ha hylt av latter mens de spøkte om hendelsen.

«Vel, Sarah, da er det avklart. Du drar til Nord-Korea og tar en for laget. Ektemannen og barna dine vil savne deg, men du vil være en helt for landet vårt», spøkte Trump, ifølge boken.

Etter toppmøtet valgte Trump å hylle Nord-Koreas diktator som «veldig smart». Flere reagerer på den gode tonen mellom de to, og kritikerne likte ikke at Trump valgte å skryte såpass uhemmet av diktatoren, som er anklaget for en rekke grove menneskerettsbrudd.

Mye av kritikken ble fremmet hjemme i USA. Der ble det igjen satt spørsmålstegn ved Trumps omfavnelse av autoritære ledere.

En av de nærmeste

Sanders var talskvinne for Trump fra 2017 til 2019, og ble regnet som en av hans nærmeste og mest betrodde medarbeidere.

Da hun sluttet som pressetalskvinne i fjor takket Trump henne for innsatsen.

« Hun er en svært spesiell person med ekstraordinære talenter og har gjort en utrolig jobb», skrev Trump på Twitter.

38-åringen er for tiden aktuell som en mulig guvernørkandidat i staten Arkansas.