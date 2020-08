Under møtet med politbyrået torsdag, ble det bestemt å holde grensene til landet stengt, til tross for flom og matmangel i landet. Ifølge en rapport fra det amerikanske landbruksdepartementet har nesten 60 prosent av Nord-Koreas 25,5 millioner innbyggere usikker tilgang på mat.

– Situasjonen, der spredningen av viruset i verden har blitt verre, krever at vi ikke slipper inn noe flomskade-hjelp utenfra, men heller strammer til nedstengningen av grensene ytterligere og har strenge tiltak mot smitte, sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un, ifølge nyhetsbyrået KCNA.

Dessuten bør det gjøres «informasjonsarbeid» for å hindre «ethvert brudd på smittevernreglene» fra innbyggere i de flomrammede områdene og fra dem som er «mobilisert til rehabilitasjonsarbeid», sa han.

En nordkoreansk soldat og en hund ved den nordkoreanske grensebyen Sinuijiu, mot Kina. Foto: Jacky Chen / Reuters / NTB scanpix

Sett ned på, men stille akseptert



Tidligere skrev ABC Nyheter at flommen har blant annet truet atomanleggene i landet.

FN og Sør-Korea har tilbudt Nord-Korea hjelp, men politbyrået fortsetter å holde landet stengt. En kilde sier til avisen Daily NK - som drives av nordkoreanske avhoppere og informanter - at det er mulig Kim ikke er i stand til å glemme fornærmelsen fra februar i fjor, da Donald Trump bare marsjerte ut av toppmøtet da Nord-Korea var uvillige til en total avvikling av sitt atomprogram.

Daily NK og sørkoreanske Chosunilbo, sier at myndighetene i Nord-Korea slår nå sterkere ned på kjæledyrholdet i landet enn vanlig.

De som har råd til det, har gjerne kjæledyr eller arbeidshunder, selv om dette blir sett ned på av politbyrået, som «vestlig dekadens». Imidlertid skal Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, ha sett mellom fingrene på dette, siden det var et tegn på velstand overfor Vesten at nordkoreanere viser seg fram på bilder med eksotiske hunderaser.

En kvinne sjekkes for feber før hun går om bord på togstasjonen i Pyongyang. Foto: Cha Song Ho / AP / NTB scanpix

Sendes til restauranter



Ifølge Daily NK startet Jong-un med prosessen allerede i juli. Det begynte med at sentrale myndigheter ba regioner om å kjøpe opp hunder med vekt fra og med 15 kilo, og sende dem til hovedstaden Pyongyang.

Ifølge kildene til avisen «mistet Kim Jong-un nattesøvnen» av at innbyggere i Pyongyang kunne stå overfor matmangel, og derfor måtte «vi i distriktene hjelpe til med å berolige ham». Dessuten mener Jong-un at kjæledyr er «en skitten trend fra bourgeois (borgerskapets, journ.anm.) ideologi».

Rett skal være rett, og myndighetene betalte for hundene med kuponger til ris eller kinesisk stekeolje, med levering innen 10. oktober.

Upopulært hos eliten



Dette ser tilsynelatende ikke ut til å være nok, og nå må også landets elite i Pyongyang kvitte seg med hundene, ifølge Chosunilbo. For det første skal det være upopulært hos mange fattige bønder at de må jobbe med husdyr, mens de velstående kan ha dyr for moro skyld. Dessuten så krever hundene mat i tillegg.

– Myndighetene har identifisert husholdninger med hunder og tvinger dem til å gi dem opp, eller kommer og konfiskerer dem og avliver dem, sier en kilde til avisen.

Noen av hundene puttes i statlige dyrehager eller selges til restauranter.

– Kjæledyreiere forbanner Kim Jong-un bak ryggen hans, men kan ikke gjøre noe, sier kilden.

Hundespising er vanlig i både Nord- og Sør-Korea. I Sør-Korea anslår dyrevernorganisasjoner at mellom 1 og 2 millioner hunder konsumeres hvert år. Selv om hundeslakt er ulovlig, er det ikke ulovlig å spise hundekjøtt, så den juridiske statusen er uklar.

Både FNs Sikkerhetsråd, EU og USA har sanksjoner mot store deler av nordkoreansk næringsliv. De er ikke ment å ramme matforsyningen, kun eliten og militæret. Likevel har de en innvirkning på landbruksproduksjonen grunn av landets manglende tilgang på drivstoff, maskiner og reservedeler.

Mer om dette i en FAO-rapport her.