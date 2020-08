Korea-ekspert: Kim Jo Yong kan bli en mer brutal leder enn Kim Jong-un

Siden spekulasjonene rundt Kim Jong-uns helse begynte å svirre har søkelyset vært rettet mot diktatorens søster, Kim Jo Yong.

Det var i april at en rekke internasjonale medier meldte at Nord-Koreas leder hadde gjennomgått en hjerteoperasjon og var alvorlig syk. Samtidig kom nyheten om at diktatorens søster steg i rankene og fikk en sentral stilling i landet.

Siden har hun vært å se på flere offentlige arrangement.

– Vil regjere med jernhånd



Skulle Jong-un gå bort og Jo Yong ta over vil hun kunne bli en mer brutal leder enn broren, hevder Korea-ekspert og pensjonert oberst i den amerikanske hæren David Maxwell.

– Familiens historie tatt til betraktning vil hun regjere med jernhånd, sier Maxwell til den amerikanske avisen New York Post.

Maxwell medforfattet Pentagons OPLAN 5029-plan som kartlegger USA og Sør-Koreas beredskapsplan i tilfelle Nord-Koreas regime skulle kollapse. Da Kim Jong-un tok over etter sin far var det forventet at han ville ha et mer åpent forhold til resten av verden.

– Dette skjedde ikke, og vi må derfor forvente at enhver ny leder vil bli verre enn den forrige, sier Maxwell.

– Voldsom tyrann



Ifølge professor og Nord-Korea-ekspert Sung-Yoon Lee vil det ved en eventuell overtakelse kunne ta år før Jo Yong opparbeider seg respekt og troverdighet i landet.

– Det vil kreve at hun styrer hensynsløst de første årene. Hun vil ikke oppnå respekt ved å spille rent. Jo Yong kan vise seg å bli en mer voldsom tyrann enn sin bror, far og bestefar, sier Lee.

Det er likevel ikke sikkert at det er Jo Yong som tar over hvis spekulasjonene rundt brorens helse stemmer. En mulig overtaker er Jong-uns onkel Kim Pyong-il.

Se video: Dette er verdens mest brutale familiedynasti: