Det svært lukkede landet har lenge hevdet at de ikke har hatt noe coronasmitte i landet. Ingen smittetilfeller har heller ikke blitt bekreftet.

Men tirsdag skal Nord-Koreas leder Kim Jong-un, på sjeldent vis i all hast, ha advart nordkoreanske myndigheter om faren ved coronaviruset, melder nyhetsbyrået AP.

Asia-forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, Stein Tønnesson, sier at man vet svært lite om smittesituasjonen i landet.

– Kim Jong-uns advarsel kan være et tegn på at det har vært ubekreftede smittetilfeller, men den kan også være begrunnet i den generelle risiko alle land er i med dagens situasjon, sier Tønnesson til ABC Nyheter.

Kim skal på et møte tirsdag ha sagt at det var «noen mangler» i statens forsøk på å holde det «ondartede viruset» unna landet. På møtet, som skal ha vært på høyt nivå, skal det ha blitt diskutert måter å bekjempe viruset på, ifølge BBC.

Det antas at et større virusutbrudd vil ramme den fattige nasjonen hardt.

– Kan ha katastrofale konsekvenser med stor dødelighet

Tønnesson understreker at det i pandemi-sammenheng er en fordel for Nord-Korea at de har lite såpass kommunikasjon med andre lands borgere med tanke på at det reduserer smittefaren.

Forsker Stein Tønnesson følger situasjonen i Nord-Korea tett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det nord-koreanske regimet kan dessuten ty til langt mer drastiske midler for å hindre smittespredning enn de aller fleste andre land. På den andre siden har Nord-Korea et dårlig rustet helsevesen, så hvis smitten skulle spre seg, kan det ha katastrofale konsekvenser med stor dødelighet, sier forskeren.

Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, sier at det kunne se ut som pandemien allerede hadde nådd Nord-Korea rundt februar eller mars.

– Det var rapporter i nordkoreanske aviser om at folk ble påbudt hjemmeisolering. Hvis man summerer opp alle de ulike rapportene, ser det ut som mer enn 10.000 personer ble tvangsisolert. Men ingen rapporterte da om antall smittede, sier Tikhonov til ABC Nyheter.

Tror ikke på myndighetene

Tikhonov tviler på om informasjonen fra myndighetene i landet om null smittede eller døde av covid-19 stemmer.

– Myndighetene i Nord-Korea hevdet at ingen var smittet eller døde, men det har vi liten tro på. Det ryktes at det var dødstilfeller, men vi vet ikke hvor mange. Om pandemien kommer igjen, er det sannsynlig at det blir nye tvangsisoleringer, og at landet igjen isoleres fra omverden, som de gjorde mellom januar og april, sier professoren.

Stein Tønnesson mener Nord-Korea har et dilemma når det gjelder grensehandelen med Kina, ettersom handelen har stor betydning for økonomien til landet. Men grensehandel kan føre til smitte, påpeker Asia-eksperten.

– Det hadde etter alt å dømme store negative konsekvenser for Nord-Koreas økonomi da grensen til Kina ble forsøkt stengt i januar-februar i år. For Nord-Korea er det en stor fordel at Kina, som landets suverent viktigste handelspartner, har lykkes så godt med å stanse smittespredningen på hjemmebane. Det bidrar kraftig til å redusere risikoen i Nord-Korea, forklarer Tønnesson.