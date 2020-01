Like før jul varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at byrådet i Oslo sier nei til forlslaget til bompengeavtale fra regjeringen slik avtalen står nå.

Regjeringen vil blant annet gi Oslo 2,55 milliarder kroner til å kutte i bompenger over 10 år, pluss 2,55 milliarder kroner ekstra til kollektivinvesteringer over ti år. Et viktig premiss er at Oslo må takke ja til alle punktene i pakken, og ikke kan forhandle vekk enkelte punkter.

Se en fullstendig oversikt over avtalepunktene i faktaboksen under.

Johansen begrunner avslaget fra Oslo med at han frykter trafikken i hovedstaden vil øke hvis bompengetakstene reduseres. Hovedstaden har et mål om å redusere biltrafikken med en tredjedel innen 2030 sammenlignet med 2015-nivå og med 20 prosent innen utgangen av 2023.

– Vi sier nei til tilbudet slik det er nå fordi vi frykter den vil øke biltrafikken kraftig. Vi ønsker å gjøre det motsatte, sier Johansen.

Bakgrunn: Oslo vil ikke ha regjeringens bompengeavtale: – Den henger ikke på greip

Hovedpunktene i regjeringens forslag til bompengeavtale med Oslo: Staten øker sitt økonomiske bidrag fra 50 til 66 prosent i to samferdselsprosjekter; Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen. Det er en forutsetning at halvparten av det økte tilskuddet mellom 50 og 66 prosent går til å redusere bompenger, og halvparten øremerkes på bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus etter lokal prioritering. I en tiårsperiode er tilskuddet beregnet til 5,1 milliarder kroner – 2,55 milliarder til bompengekutt, og 2,55 milliarder til kollektivtransport.

Lokale styringsmakter må til enhver tid oppnå det gjeldende nullvekstmålet, som per i dag innebærer at all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykling og gange. Bilbruken skal ikke øke.

Regjeringen innfører et årlig tilskudd på 300 millioner kroner til å redusere billettpriser. Oslo og Akershus kan få tildelt 50 millioner hver i 2020. Dette gjelder prosjekter som ikke allerede eksisterer i en bompengefinansiert bypakke.

Bompengeavtalen forutsetter en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent av investeringer på fylkeskommunal eller kommunale prosjekt i nye bypakker. Bompenger kan ikke finansiere denne egenandelen.

Oslo og Akershus får økt fleksibilitet for bruk av statlige midler på fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde innenfor byvekstavtalen.

Regjeringen stiller seg positive til at timesregelen utvides til tre timer for bompasseringer på ettermiddagen. Denne endringen vil bare bli innført deres lokale styresmakter ønsker det. Timesregelen gjør at du kun betaler bompenger én gang i timen, selv med flere passeringer.

Regjeringen åpner for å utvide innkrevingsperioden for bompenger på prosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst fra 15 til 20 år. Det er ikke igangsatt bygging for noen av de to prosjektene.

Venstre: – Det ligger få føringer fra staten

Oslo Høyre har kommet på banen med et forslag til kompromiss for å redde avtalen i land, slik at Oslo får de ekstra milliardene til kollektivsatsing staten tilbyr.

– Vi foreslår at vi bør bruke pengene regjeringen øremerker til redusering av bompenger til å få ned bompengebelastningen for elbiler, sier nestleder i Oslo Høyre Eirik Lae Solberg.

Forslaget får støtte fra Venstre på Stortinget.

– Det å kutte bompenger for elbiler eller klimavennlig varetransport for eksempel, er gode måter å bruke pengene til bompengekutt fra regjeringen på, sier stortingsrepresentant Guri Melby til ABC Nyheter.

Det går også an å se på muligheten for å redusere bompenger i gitte tidsperioder med lav trafikk, mener Melby.

– Det viktige er å få ned trafikken på de tidspunktene hvor den faktisk er et stort problem, som i rushtiden. Ja, dette handler om mindre trengsel og mindre kø, men det handler også om å kutte utslipp.

I likhet med Oslo Høyre mener Melby formuleringen i avtaleforslaget Oslo har fått tilsendt åpner for slike løsninger. I avtaleforslaget står det: «Dersom fylkeskommunane takkar ja, er det ein føresetnad at halvparten av det auka tilskotet mellom 50 og 66 pst. skal øyremerkast reduserte bompengar og halvparten skal øyremerkast betre kollektivtilbod i Oslo og Akershus. Dette skal skje etter ei lokal prioritering».

– Generelt mener jeg det ligger få føringer fra staten i hvordan byene skal redusere bompenger. For oss var det punktet viktig da vi inngikk denne avtalen. Den skulle gi stor, lokal handlingsfrihet, sier Melby.

– Jeg vil oppfordre Oslo til å sette seg ned med staten for å utforske mulighetene og finne en god løsning som både får ned biltrafikken, klimagassutslippene og som gjør at de kan ta imot de mange kollektiv-millionene de har blitt tilbudt.

Les mer: Oslo Høyre foreslår å kutte bompenger kun for elbiler

Dale: – Vi kan diskutere innretningen

Fredag sa Raymond Johansen til ABC Nyheter at han ikke tror hensikten til Frp og regjeringen var å kutte bompenger kun for elbiler, da de inngikk sitt bompengeforlik under valgkampen i august.

– Hvis avtalen åpner for det, er det selvfølgelig en mye mer interessant diskusjon enn det tolkningen vår har vært så langt – at alle bompenger må reduseres, sa han videre.

Mandag møtte Johansen samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til debatt om bompengeavtalen og Oslo i Politisk kvarter på NRK P2.

Dale fikk spørsmål om det er noe han kan endre på i avtalen for å få Oslo med på laget.

– Vi er alltid forhandlingsdyktige. Det som står i brevet er at Oslo ikke kan ta kollektivpengene uten å kutte bompenger. Innretningen på det er vi kapable til å diskutere, var svaret samferdselsministeren ga.

Oslo Høyres forslag om å kutte bompenger utelukkende for elbiler ble diskutert under debatten, hvor Raymond Johansen hadde følgende kommentar:

– Jeg hører Eirik Lae Solberg i Høyre har vært veldig tydelig på at disse pengene kan brukes til å redusere de planlagte økningene i bompengetakster for elbiler. Det er helt nytt for meg. Hvis det er sånn at et av regjeringspartiene åpner for det, så er det helt nye ting. Men da har jeg misforstått denne debatten, mente byrådslederen i Oslo.

Dale avviser ikke muligheten fullstendig i sitt svar.

– Også elbilene kan dra nytte av dette, men utgangspunktet vårt er at dette skal komme alle bilister til gode. Det legger jeg til grunn i det videre arbeidet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Reagerer på at Oslo takker nei: – Politisk selvskading

MDG skeptiske til bompengeavtalen uansett

Raymond Johansen kaller Høyres forslag til elbil-løsning interessant, og signaliserte i Politisk kvarter at han vil forhandle med regjeringen i et forsøk på å komme til enighet om bompengeavtalen.

Byrådskollega Arild Hermstad (MDG) som er byråd for miljø og samferdsel er imidlertid skeptisk til å si ja til avtalen, selv hvis den utelukkende kommer elbilistene til gode. Han viser til Oslos klimamål og trafikkmål.

– Mye tyder på at det må bli dyrere å kjøre bil i årene fremover for nå må disse målene, spesielt siden effekten av endringene i bomringen de siste årene har vært mye mindre enn fagfolkene antok på forhånd. Da er det ikke lurt å binde oss til at vi skal kutte bompengene, sier Hermstad til ABC Nyheter.

Han har lite til overs for avtaleforslaget regjeringen har sendt over til Oslo, og kaller det et hån mot de som er unge i dag.

– Klimakrisen er her allerede, vi opplever stadig mer ekstremvær og Australia står i brann. Den norske regjeringens svar er å kreve at det skal bli billigere å kjøre bil i byene. Det er strutsepolitikk. Istedenfor å gjøre det som skal til for å kutte klimagassutslippene i Norge, later Solberg-regjeringen som den største krisen i landet handler om høye bompenger.

Hermstad hyller Raymond Johansen for å ta et tydelig standpunkt ved å si nei til avtaleforslaget slik det foreligger.

– Jeg synes Raymond er klar og tydelig i bompengesaken, og kunne ønsket meg at flere politikere hadde mot til å lede an i møtet med klimakrisen, fremfor å henfalle til utdatert populisme.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad. Foto: NTB scanpix

Bergen klar til å overta Oslo-millionene

Venstre og Oslo Høyre beholder håpet om at hovedstaden skal bli enige med regjeringen om bompengeavtalen enn så lenge. Guri Melby i Venstre er positiv til signalene Jon Georg Dale sendte i Politisk kvarter.

– Jeg opplevde ikke at han avviste noe som helst i den debatten. Jeg opplevde ham som konstruktiv. Jeg opplevde også Raymond Johansen mer på gli enn før. Det er positivt. Oslo trenger disse pengene. Uten dem kan både Fornebubanen og Sentrumstunnel for T-banen henge i en tynn tråd, sier hun til ABC Nyheter.

Også Bergen, Stavanger og Trondheim har fått tilbud fra regjeringen om lignende bompengeavtaler. Alle tre har takket ja, og i Stavanger er avtalen allerede undertegnet.

Penger til å finansiere avtalene er satt av i statsbudsjettet for 2020. Dersom Oslo ender opp med å takke formelt nei til avtalen, blir det penger til overs.

Stortingsrepresentant Peter Frølich. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) sier Bergen mer enn gjerne takker ja til Oslos kollektivmilliarder.

– Hvis Oslo sier nei, står Bergen klar med åpne armer for å ta imot Oslos kollektivmilliarder. Vi har en bybane å bygge, sier Frølich, som selv kommer fra Bergen og representerer Vestland fylke på Stortinget.

Han påpeker at Oslo er den eneste av de store byene som nøler med å takke ja til avtalen.

– Det er lett å undre seg over hva de egentlig holder på med og tenker på i Oslo. Det er selvfølgelig kjempetrist for Oslo at byrådet på vegne av byen sier nei til billigere og bedre kollektivtilbud. Men behovet er stort andre steder, og Bergen står klare med åpne armer.