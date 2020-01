Oslo sier takk, men nei takk til regjeringens bompengeavtale. – Trist

– Raymond sier nei til lavere bompenger og nei til bedre kollektivtilbud, det er ikke annet enn trist, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Dagsavisen.

I valgkampen holdt regjeringen på å sprekke på grunn av interne krangler om bompenger. Resultatet ble at de fire partiene ble enige om en bompengepakke de tilbyr byene. Pakka inneholder både penger til kollektivsatsing og penger til å redusere bompengene.

Byene må takke ja til hele pakka, det er ikke mulig å bare si ja til deler av den.

Byrådet i Oslo var lenge lunkne til avtalen, men holdt døra på gløtt. Lille julaften kom beskjeden fra byrådsleder Raymond Johansen. Oslo kommer ikke til å takke ja til bompengeforslaget fra regjeringen sånn det foreligger nå.

– Det er ikke mulig å gjennomføre nullvekstmålet hvis man samtidig gjør det lettere og billigere å kjøre bil. Vi sier nei til tilbudet slik det er nå fordi vi frykter den vil øke biltrafikken kraftig. Vi ønsker å gjøre det motsatte, og jobber hardt for å få det til: Redusere biltrafikken i Oslo for å få ned klimagassutslipp og lokal luftforurensning, sa Johansen til ABC Nyheter.

Dale: – Trist

Bomforslaget til regjeringen innebærer, kort fortalt, at staten forplikter seg til å øke sin andel finansieringsandel av de største kollektivinvesteringene fra 50 til 66 prosent, men at halvparten av pengene måtte gå til reduserte bompenger. I første omgang er det Fornebubanen dette gjelder, og staten tilbyr seg her å øke sin andel med 2,5 milliard.

Pakka inneholder også penger til lavere billettpriser, og en forpliktelse om at Oslo må betale en egenandel for framtidige prosjekter som ikke kan finansieres av bompenger. Avtalen legger også til grunn at nullvekstmålet i biltrafikken ligger fast.



Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener et Oslo-nei går ut over de reisende i hovedstaden. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener det er oppsiktsvekkende av Johansen å takke nei til 5-6 milliarder som kan brukes på å redusere bompengetakster og øke satsingen på kollektiv i Oslo.

– Hvorvidt han og byrådet sier ja eller nei til regjeringens bompengeavtale gjøres på vegne av Oslos befolkning, og et nei fra byrådet vil først og fremst gå utover de reisende i hovedstaden. Dersom Oslo velger å takke nei til bompengeavtalen, vil bompengene i Oslo øke ytterligere og gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest, sier Dale.

– Politisk selvskading

Nestleder i Oslo Høyre og bystyrerepresentant Eirik Lae Solberg mener det er politisk selvskading byrådet driver med når de takker nei til pakka.

– Det er nesten ikke til å tro at byrådet takker nei til et tilbud fra staten om en historisk satsing på kollektivtrafikk i Oslo og omegn. Det har aldri skjedd før, uansett politisk farge på byråd eller regjering, at Oslo har takket nei til en så stor statlig satsing. Dette er en form for politisk selvskading som bare går ut over innbyggerne, sier han.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) skjønner lite av at byrådet i Oslo takket nei til tilbudet fra staten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Selv om begrunnelsen fra Johansen for å si nei er fordi han mener det vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene Oslo har satt seg om 95 prosent utslippskutt innen 2030, mener Lae Solberg at det motsatte kan skje.

Byrådet sier nei til penger til kollektiv fordi de samtidig må kutte i bompengene, noe som vil gjøre det billigere å kjøre bil. Men bompengekuttene er i realiteten bitte små, og vil ha liten effekt, sier Høyre-toppen.

– Det som har ført til mest nedgang i biltrafikken i Oslo er satsingen på kollektivtrafikk. Det har gitt stadig flere muligheten til å la bilen stå. Da bompengeforliket ble kjent i august harselerte Raymond Johansen selv med at den gjennomsnittlige reduksjonen for en bompassering med dette bare ville gå ned fra 22,40 kroner til 21 kroner. Det tilsier at effekten på bilkjøringen vil bli minimal, sier han.

Elbil-kompromiss

Høyre har tidligere gått inn for at pengene til å kutte bompengene fra staten skal gå til en bompause på ettermiddagen, slik at familier som må kjøre barna sine rundt på fritidsaktiviteter skal få en billigere hverdag. Nå foreslår partiet i stedet et kompromiss for hvordan pengene skal brukes.

– Vi kan bruke pengene fra regjeringen til å redusere bompengene for elbiler, slik at vi unngår takstøkningen som er planlagt i mars for elbiler. Da takker vi både ja til de ekstra pengene til kollektivsatsinger, og samtidig gjør vi det fortsatt attraktivt å kjøre elbil. Det er dobbelt bra for miljøet, sier Lae Solberg.

