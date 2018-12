KrF-topper vil legge regjeringssamtaler på is

Flere fylkesledere i KrF mener regjeringssonderingene må legges på is inntil alt om Høyres innblanding i partiets veivalg har kommet på bordet.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold støtter kravet om et ekstraordinært landsstyremøte. Han sier til TV 2 at han føler seg lurt.

– Ropstad innrømmet at Høyres kommunikasjonsavdeling var inne i bildet når det gjaldt abortspørsmålet, men at det var møte på Statsministerens kontor, og muligens flere møter, det har vært helt ukjent. Hvis det ble lagt strategier der, er det urent spill, sier Bekkevold.

Statsminister Erna Solberg ikke kommentert oppslaget i VG om møtet mellom henne og KrFs to nestledere.

– Alt som har skjedd mellom (nestleder Kjell Ingolf) Ropstad og Høyre må fram i lyset før vi kan gå videre i regjeringsforhandlingene. Vi har ikke råd til at flere kaniner dukker opp av hatten, sier fylkesleder i KrF Telemark, Erik Næs, til NTB.

Han og flere andre fylkesledere tok mandag til orde for et ekstraordinært landsstyremøte etter avsløringene i VG om at KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad hadde møter med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen den 11. oktober. På møtet skal abortsaken ha blitt diskutert.

Få dager senere gikk Ropstad opp på talerstolen og frontet abortsaken som et av de viktigste argumentene for at KrF burde tre inn i Solberg-regjeringen.

Avsløringene i VG om hittil ukjente møter og det mange oppfatter som en samkjøring mellom Høyres ledelse og Ropstad om hans abortkjør i forkant av KrFs veivalg, får stadig flere i partiet til å reagere.

– De to nestlederne bør alvorlig vurdere sine stillinger, sier With til Dagbladet. Han var statssekretær i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik (KrF) og nestleder i KrF i fire år.

– Det som har kommet tydeligere fram nå, er at den relasjonen KrFs nestledere har hatt med Høyres ledelse, ligner på en konspirasjon som de måtte vite ville føre til at partilederen ble kastet av stolen, sier With og fortsetter:

– Nestlederne planla, sammen med Høyres ledelse, en konkret strategi for å få blått flertall på landsmøtet. Det er en utålelig sammenblanding som gjør det vanskelig for oss å ha tillit til slike nestledere.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til NTB at han var kjent med det omtalte møtet mellom Ropstad, Bollestad, statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og hennes nestledere, men at han var uenig i abortutspillet og det som utviklet seg til regjeringsforhandlinger på et tidspunkt da KrF var midt i prosessen med å velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Tatt på senga

Flere KrF-ere sier til NTB at de ble tatt på senga av de til nå ukjente opplysningene om møtet. Mandag fikk kravet fra sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug om et ekstraordinært landsstyremøte stadig større oppslutning, blant annet fra fylkeslederne i Nordland, Hordaland, Akershus og Hedmark–Ingelin Noresjø, Dag Sele, Arne Willy Dahl og Oluf Maurud.

– Vi må få alt på bordet, sier Sele, mens Dahl vil oppfordre partiledelsen til å legge sonderingene med den borgerlige regjeringen på is.

– De bør i hvert fall ikke gjennomføres ennå, sier han.

Også Maurud mener regjeringssamtalene bør stanses inntil videre.

– Det er alarmerende når det kommer fram at det har skjedd brudd på en avtale. Sånn som denne abortsaken har vært kjørt, så virker det i beste fall spesielt at det har vært gjort på denne måten, sier Maurud, som mandag fikk flere meldinger fra overraskede og skuffede partimedlemmer. Han frykter at saken kan føre til ytterligere splittelse i partiet.

– Det vil i alle fall ikke bli enklere å samle partiet når sånne ting kommer fram, sier han.

Ikke gode hensikter

Også Ingelin Noresjø begynner å bli oppriktig bekymret for framtiden til KrF.

– Jeg synes det er trist at så mye intern informasjon lekker ut til pressen, sier Noresjø, som mener saken først og fremst kan skade KrF som parti.

– Flere av lekkasjene virker bevisste. Det opprører meg. De som gjør dette, har ikke gode hensikter, sier hun og peker på at det ikke er gitt at alle lekkasjene kommer fra KrF.

Samtidig vil hun ikke kritisere nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad for møtet med Høyre-ledelsen 11. oktober.

– Jeg tror på Ropstad og Bollestad når de sier at de ikke hadde baktanker. Men de har kanskje vært litt ukloke og ikke forstått konsekvensene av det de bega seg ut på. Strategene i dette sitter nok ikke i KrF, sier Noresjø.

