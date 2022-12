En tid før valget i 2021 var partiveteran Thorbjørn Berntsen (87) kritisk til måten Arbeiderpartiet og ledelsen fremsto, og sa blant annet til Klassekampen i januar at partiet måtte ha en åpen debatt om Støre var riktig person til å gi Arbeiderpartiet høyest mulig oppslutning ved valget åtte måneder senere. Rett før stortingsvalget valget mente han likevel at Støre klarte seg bra, slik han uttrykte det overfor ABC Nyheter.

Da hadde Støre hatt en bra valgkamp.

Nå er det krise i partiet.

«Godkjent, og vel så det»

Thorbjørn Berntsen var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1977 til 1997, og miljøvernminister mellom 1990 og 97. Han ble også nestleder i partiet i 1989.

Så hvilke tanker sitter veteranen med etter Arbeiderpartiets første år ved regjeringsroret?

Jo, han syns Arbeiderpartiet og Støre har levert «godkjent, og vel så det».

– Det er vanskelig å se hva som skulle vært alternativet. Jeg tror det er greit med Jonas som sjef for skuta. Jeg tror ikke Solberg hadde gjort det bedre, av prinsipielle grunner, sier Berntsen til ABC Nyheter.

Han roser Støre.

– Jonas er en veldig stødig statsminister. Han er dyktig og kunnskapsrik. Jeg forstår ikke at folk ikke støtter opp om Jonas. Han er den dyktigste statsministeren vi kunne hatt akkurat nå.

Krisemåling etter krisemåling

Siden Arbeiderpartiet kom til makten etter stortingsvalget i 2021, har de ikke hatt mange gode målinger å vise til. Det er nesten så man kan si den ene målingen etter den andre har vært en nedtur.

I en oktobermåling utført av Sentio for Nettavisen, nøyaktig ett år etter Støre-regjeringen tiltrådte, gikk Ap mest tilbake av alle partiene da de endte med en oppslutning på 18,1 prosent. En så svak måling har ikke partiet hatt siden mars 2002.

Berntsen erkjenner at Arbeiderpartiet ikke gjør det «noe særlig skarpt» på målingene.

Etter Støre og Arbeiderpartiet tok over for Høyre og Erna Solberg, har Russland gått til krig mot Ukraina. Dette har blant annet ført til økte strøm- og matpriser i Norge. Foto: Carina Johansen / NTB

– Tror du Senterpartiet og Vedum har noe å si for Aps nedgang på målingene?

– Vi kan ikke akkurat si Senterpartiet tjener noe på det regjeringssamarbeidet. De har et problem, Sp. De er litt i spagaten. De må finne sin plass oppi der, sier Berntsen.

Han påpeker at det av og til kanskje kan være lurt å ta et skritt tilbake for å ta to skritt fram senere.

– Jeg mener kanskje det går an å se på en omgruppering. Arbeiderpartiet må satse mer til venstre med SV, Rødt og MDG, så vi får en mer tradisjonell venstre-høyrelinje i norsk politikk. Det tror jeg norsk politikk vil være tjent med, sier veteranen.

En utfordrende tid

Etter Støre og Arbeiderpartiet tok over for Høyre og Erna Solberg, har Russland gått til krig mot Ukraina. Dette har blant annet ført til økte strøm- og matpriser i Norge.

– De har fått massevis av problemer og utfordringer i fanget. Først og fremst alle konsekvensene av krigen, og alle ringvirkningene det har. Vi er nødt til å tilpasse oss så godt vi kan, og ha en god fordelingspolitikk. Den følger regjeringen veldig bra opp, sier Berntsen.

Han ser derimot ingen quickfix på utfordringene.

– De må bare stå løpet ut og gjøre de tingene vi mener er riktig for norsk økonomi.

Opposisjonens gullalder

Berntsen er selv fornøyd med tiltakene og grepene regjeringen har tatt så langt. Han mener likevel regjeringen har blitt en hakkepute.

– Alt det folk opplever som problemer, som er mye for tiden, med renteøkninger, prisstigninger og økte strømregninger. Det får regjeringen skylden for. Du får ikke noe poeng for en politikk som mange opplever som problematisk.

Dette er opposisjonens gullalder, ifølge Berntsen.

– Opposisjonen kan bare plusse på og plusse på og plusse på. De kan foreslå alt mulig rart, og overby hele tiden. Det er klart det slår ut på målingene.

Berntsen mener Solberg seiler på pandemihåndteringen. Foto: Terje Pedersen / NTB / NTB

«Solberg seiler på pandemien»

Det er fortsatt lenge til neste stortingsvalg, men Ap-veteranen har allerede troen på at Støre og Arbeiderpartiet får forlenget sin periode.

– Vi må bare mobilisere og gjøre jobben, sier han.

Mens velgerne rømmer fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet på de siste målingene, fester Erna Solberg og de borgerlige partiene grepet om stortingsflertallet.

Berntsen mener Solberg seiler på pandemihåndteringen på de målingene som utføres nå.

– Solberg fikk øse ut med penger. Nå er det det stikk motsatte som skjer. Vi må stramme inn økonomien, og holde igjen i offentlig sektor. Støre og regjeringen hans må ta den oppvasken. Det var en mye enklere periode under pandemien, presiserer Berntsen.

Han minner om at Erna Solbergs pengedryss under pandemien i og for seg ikke er noe tradisjonell høyrepolitikk.