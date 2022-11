Ap trenger Tonje Brenna – og det ganske raskt

Ikke bare er Arbeiderpartiet fullstendig nede for telling, noe den ferske partimålingen Opinion har utført før Altinget og ABC Nyheter bekrefter. Til tross for en svak oppgang, er andelen norske velgere som ville stemt Arbeiderpartiet om det var valg i morgen på bare 17,4 prosent.

Det er en forslitt referanse, men Thorbjørn Jagland sa fra seg regjeringsansvar på 35 prosents oppslutning ved valget i 1997. Det er mer enn dobbelt så mye som Støre ligger på i dag.

Det er krise i Arbeiderpartiet. Så alvorlig er fallet – og så skrinn virker verktøykassa med redskaper som kan reparere det sammenraste huset – at mange har problemer med å forstå hvorfor statsministeren fortsatt virker uutfordret som partileder.

Det virker utenkelig utfra dagens situasjon at Støre kan bli statsminister en periode til, og sitte til han er 69 år gammel.

Forklaringen det ofte landes på er mangel på gode alternativer, etter at både Trond Giske (metoo) og Hadia Tajik (boligrot) har røket ut av ledertrioen. De kan jo ikke akkurat peke på Ukjente Bjørnar!

Lenserte Brenna



VGs Hanne Skartveit lanserte tidligere denne måneden kunnskapsminister Tonje Brenna som mulig ny leder i Arbeiderpartiet når tiden kommer for et tronskifte. Innvendingen er at hun fortsatt er relativt ukjent, og at hun er ung.

Opinions måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter Opinions partibarometer for november 2022, utført på vegne av ABC Nyheter og Altinget er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg på 951 personer. Intervjuene er gjennomført i perioden 22. - 24. november. Ap gjør nok en svak måling, selv om de går fram 0,5 prosentpoeng fra forrige måling til en oppslutning på 17,4 prosent. Kun 46 prosent av de som sier at de stemte Ap ved stortingsvalget i fjor, oppgir at de ville stemt på partiet dersom det var valg i morgen. 3 av 10 Ap-velgere sitter på gjerdet. Ap mister flest velgere til Høyre (9 prosent). Sp faller under sperregrensen til en oppslutning på 3,5 prosent, og de vinner heller ingen distriktsmandater. Det betyr at Sp faller helt ut av Stortinget på denne målingen. Sp har svært lav lojalitet på denne målingen: Kun 20 prosent av de som stemte Sp ved valget sier de vil stemme på partiet igjen. 3 av 10 Sp-velgere har satt seg på gjerdet. I tillegg mister partiet velgere til alle partier bortsett fra Ap. Sp mister flest velgere til Høyre (16 prosengt), Rødt (9 prosent) og Frp (5 prosent). Målingen viser et klart flertall for Høyre og Frp, der Høyre holder stand som landets største parti (31,6 prosent), mens Frp ligger stabilt på 13-tallet. Til sammen ville de to partiene fått 96 av 169 mandater om det var valg i dag, og klart flertall. Rødt går mest frem, med to prosentpoeng til 9,5 prosent. Dette er partiets nest beste måling etter valget (10,3 prosent i februar). MDG, KrF og Venstre ligger under sperregrensen. KrF lå over sperregrensen ved forrige måling. MDG har ikke vært over sperregrensen siden mars i år, mens Venstre ikke har vært over siden september. Gruppen andre partier går frem sammenlignet med forrige måling. Det er Industri- og næringspartiet (INP) som er størst i denne gruppen med en oppslutning på 2,4 prosent. Spørsmål og feilmargin: Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021. Kilde: Opinion

Men Tonje Brenna kommer bare til å bli mer profilert. Hun søker også oppmerksomhet selv; 10. november stilte hun som eneste representant fra toppsjiktet i Arbeiderpartiet på Fredrik Solvangs «Debatten» for å diskutere Aps krisemålinger. To dager senere var hun gjest i storform på talkshowet «Kåss til kvelds» på NRK.

Og hun er virkelig ikke såååå ung. Tonje Brenna er 35 år.

La oss sette det i historisk perspektiv, og glemme for et øyeblikk at Aps mest profilerte politikere i dag er partileder og statsminister Jonas Gahr Støre (62) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (61).

Jens Stoltenberg var akkurat fylt 41 da han ble statsminister første gang. En enda mer åpenbar historisk parallell til Brennas mulige kandidatur er selve landsmoderen: Også Gro Harlem Brundtland var 41 år da hun ble statsminister første gang, etter å ha gått inn i regjering som statsråd første gang som 35-åring.

Det blir ikke noen ny statsminister i Norge før tidligst etter stortingsvalget i 2025. Da er Brenna 38 år gammel. Det er ungt, men det er ikke vesentlig yngre enn to av Arbeiderpartiets mest meritterte, lengstsittende og viktige statsministere gjennom tidene.

Og Sanna Marin var bare 34 år da hun tok over som Finlands statsminister i 2019.

Samlende politiker



Arbeiderpartiet bør ikke vente med å bygge opp Tonje Brenna, de bør tvert imot sette opp tempoet. For rekker ikke partiet neste stortingsvalg med henne som statsministerkandidat, vil de trolig behøve en overgangsfigur med allerede opparbeidet popularitet, som Raymond Johansen (som da vil være 64 år). Det er ikke ideelt, men det virker utenkelig utfra dagens situasjon at Støre kan bli statsminister en periode til, og sitte til han er 69 år gammel.

Tonje Brenna er tydelig, folkelig, karismatisk. Hun svarer godt på etterlysningene i partiet og blant velgerne om en mye tydeligere sosialdemokratisk profil på partiet. Hun opptrådte som generalsekretær i AUF som en helt på Utøya 22. juli 2011. Hun er godt likt både i Støre-leiren (Aps ledersjikt), i AUF og i Giske-leiren.

Hun kan være akkurat den samlende figuren og faktoren Arbeiderpartiet ikke bare trenger, men er helt avhengig av. Og det forholdsvis raskt.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).