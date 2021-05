Etter at TV 2 i begynnelsen av mai fortalte historien, strømmet det inn tips om mulige forklaringer på historien bak det hemmelige rommet.

På bakgrunn av gjenstander og bilder fra lofte, var det flere som mente de hadde opplysninger som kunne gi en forklaring på hvem som hadde holdt hus her.

Gjenkjente håndskriften



Til slutt skulle det vise seg at Peter Michael Buck (56) satt på løsningen. Han gjenkjente umiddelbart igjen håndskriften til sin avdøde far, Henning Buck.

Da han kort tid senere ble oppringt fra TV 2, forsto han at antagelsen var korrekt.

– Den streken over u-en har jeg ikke sett noen andre bruke. Han har jo tegnet, malt og skrevet dikt hele sitt liv. Det henger tusenvis av bilder rundt omkring i private hjem i Bergen som han har tegnet, forteller 56-åringen TV 2.

Huseier: – Helt utrolig



Det var under krigen at faren bodde i leiligheten. Sønnen tror at faren brukte rommet som et slags gjemmested, men at han aldri fortalte sine egne barn om hemmeligheten på loftet.

Huseieren som kom over det mystiske rommet, Sondre Nylund, er glad for at mysteriet nå er oppklart, og vil levere gjenstandene tilbake til familien.

– Det er jo helt utrolig. Jeg blir litt rørt egentlig, forteller Nylund til TV-kanalen