DNA-forskning avkreftet hypotesen, og forskerne står fortsatt igjen med flere spørsmål enn svar.

Over 5000 meter over havet i fjellkjeden Himalaya ligger innsjøen Roopkund. Siden 1942 har innsjøen vært kjent som «mysteriesjøen», og etter 80 år med forskning og funn blir listen over spørsmål bare lengre.

Beinrester funnet ved Roopkund-innsjøen. Foto: Wikimedia Commons

Det var i 1942 at parkvokteren Hari Kishan Madhwal oppdaget en innsjø full av beinrester. De skulle vise seg å tilhøre 800 personer. Ifølge National Geographic ble synet beskrevet som «et uhyggelige skue som tar pusten fra deg», og i flere tiår har forskere forsøkt å løse gåten. De har lenge operert med hypotesen at personene stammer fra samme folkegruppe, og at de døde som følge av en naturkatastrofe eller et sykdomsutbrudd. Dette har DNA-forskning kunnet avkrefte.

Døde med 1000 års mellomrom

Det var i 2019 at en genomisk analyse av beinrester fra 38 forskjellige mennesker funnet i innsjøen ble gjennomført. Det skulle vise seg at de stammer fra tre forskjellige folkegrupper som døde med 1000 års mellomrom.

23 av skjelettene stammer fra Sør-Asia, og personene skal ha dødd en plass mellom det syvende og tiende århundre. 14 av dem stammer fra middelhavsområdet, nærmere bestemt Hellas og Kreta, og døde 1000 år senere. Det siste resterende skjelettet hadde sørasiatiske opprinnelse, men skal ha dødd lenge etter de andre, og stammer derfor ikke fra samme gruppe. Forskningen viser også at ingen av de testede skjelettene er beslektet.

– Vi aner ikke hvorfor folkegruppen fra Middelhavet befant seg i Himalaya, og hvordan de kom seg dit, sier arkeolog Niraj Rai ved Birbal Sahniinstituttet for paleovitenskap til National Geographic.

Massedød

Ifølge det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature testet forskerne skjelettenes DNA opp mot DNA-et til folk som bor i fire nærliggende landsbyer i Himalaya-området, men ingen kobling ble funnet. Tvert imot skulle det vise seg at de sørasiatiske skjelettene stammer fra vidt forskjellige steder i Sør-Asia, og dermed ikke er fra samme folkegruppe.

Turgåere passerer området hvor Roopkund-innsjøen ligger. Foto: Wikimedia Commons

Innsjøen ligger langs en pilegrimsvei, og pilegrimer skal ha stoppet og gjennomført flere ritualer og feiringer langs ruten. Forskerne mistenker at den sørasiatiske gruppen som døde rundt det 10-århundret kan ha mistet livet som følge av en massedød langs ruten.

Når det gjelder folkegruppen fra Middelhavet står forskerne igjen med flere spørsmål enn svar. Forskerne testet skjelettenes DNA opp mot beinrester fra det Indo-greske kongedømmet, men ingen kobling ble funnet. Det var forventet at folkegruppens DNA enten ville inneholde en viss mengde asiatisk DNA, eller svært lav genetisk variasjon som følge av innavl blant gruppen. Begge hypotesene ble avkreftet. Funnene tyder på at menneskene ble født på innlandet da Det osmanske riket regjerte. De skal trolig ha lagt ut på reise og mistet livet i Himalaya. Hva som trakk dem til Roopkund-innsjøen vites ikke.

Forskningen har vært et større samarbeid mellom Centre for Cellular and Molecular Biology, Harvard Medical School, Pennsylvania State University og Yale University.

