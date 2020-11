Durek Verrett skal ha fått kongens ja til frierplaner med prinsesse Märtha Louise

Opprinnelig var planene å be om prinsessens hånd da kjæresteparet skulle på ferie til Hawaii i februar i år, men da nyheten om Ari Behns bortgang kom 1. juledag i 2019, ble forlovelsen lagt på is. Her er prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett under en felles seminar-reise til København. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix