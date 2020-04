I mai i fjor kunngjorde prinsesse Märtha Louise (48) at hun hadde blitt sammen med Durek Verrett (45) og siden har de hatt avstandsforhold.

Märtha Louise bor i Norge med sine tre døtre, men har fløyet frem og tilbake til USA mange ganger for å være sammen med kjæresten.

I et nytt intervju med Se og Hør (bak betalingsmur) forteller Durek at han og Märtha vurderer å flytte til USA sammen. Han bekrefter også at de har snakket om å gifte seg.

– Definitivt aktuelt



– Jeg kommer ikke til å si så mye til deg om det, men jeg kan fortelle deg én ting: Det er definitivt aktuelt! Og jeg kan si én ting til: Planene våre er til slutt å kunne bo sammen – ikke i Norge, men i USA. Uansett hva folk sier om oss, så er det vårt liv, sier han.

Ifølge Se og Hør er Durek nå på utkikk etter et hus i Los Angeles hvor han, Märtha og døtrene hennes kan flytte inn sammen.

Prinsessen har også tidligere sagt til Svensk Damtidning at hun vil flytte sammen med kjæresten.

– Jeg kan absolutt tenke meg å bli samboer med Durek, sa hun til nettsiden ifølge Expressen.

Overraskelsesbesøk



Rett før innreiseforbudet til USA ble innført i starten av mars, dro Märtha på overraskelsesbesøk til Durek i USA.

Hun kom seg hjem igjen før Norges innreiseforbud trådde i kraft, men det var likevel flere som var kritiske til at hun dro til USA midt i coronakrisen.

Durek sier til Se og Hør at han ikke bryr seg om alle de negative meningene rundt forholdet deres.

– Ingen kjenner mitt forhold til Märtha bedre enn det vi gjør. Jeg vet at alle har en mening, men de kjenner ikke oss. Vi elsker hverandre, og vi feirer kjærligheten, sier han.