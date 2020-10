I mai i fjor ble det kjent at prinsesse Märtha Louise hadde blitt kjæreste med den amerikanske sjamanen Durek Verrett.

I podcasten «Kjærlighetsmønster», spilt inn under Tara-weekend på Geilo i helgen, åpnet Verrett opp om forholdet til Märtha Louise.

Der legger han ikke skjul på at han tidlig ble forelsket i prinsessen. En ting var imidlertid viktig for ham, før han valgte å gå inn i forholdet.

– Jeg sa til Märtha at jeg ikke kan gå inn i dette forholdet før jeg har møtt barna hennes, før jeg forstår meg på barna hennes og kommer overens med dem. Fordi jeg tror at en mann som går inn i et forhold med en dame som allerede har barn, må være forpliktet. Du må være der, ikke bare for henne, men for barna også, fortalte Verrett.

Märtha Louise skal ha vært enig i at forholdet ikke ville fungere om ikke barna var fortrolig med ham.

Døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah ble med til Los Angeles for å møte Verrett og hans familie hjemme.

Märtha Louise og Durek Verrett under et intervju på God Morgen Norge i mai i fjor.

– Jeg så denne fantastiske kvinnen, hvordan hun elsker barna sine. I det øyeblikket skjønte jeg at jeg kunne elske henne. Fordi en kvinne som elsker barna sine, elsker lokalsamfunnet sitt. Når hun elsker alle i lokalsamfunnet, vet jeg at hun er i stand til å elske meg, sier han i podcasten «Kjærlighetsmønster».

Han feiret i fjor 17. mai sammen med Märtha Louise og resten av kongefamilien på Slottet.



Forholdet mellom sjamanen Durek og prinsesse Märtha Louise har fått mye medieoppmerksomhet.

Særlig sjamanen og aktivitetene hans er omstridte.

Påstandene om at han kan «snu atomer» og bokstavelig talt «redusere alder», skapte store overskrifter i Norge og i resten av verden. Han har også uttalt at leukemi, altså blodkreft, handler om «ubalanse i skjelettet».

Maud Angelica vant pris



Maud Angelica Behn satte et portrett hun selv har tegnet på kisten og holdt minneord for sin far Ari Behn under bisettelsen i Oslo domkirke. Foto: NTB scanpix

Under Tara-weekend på Geilo ble Maud Angelica Behn (17) tildelt prisen som «Årets modigste kvinne». Hun vant prisen for talen hun holdt under faren, Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke 3. januar i år.

17-åringen har mottatt unison hyllest for talen, hvor hun oppfordret folk som sliter, til å søke hjelp.

– Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli bedre, sa hun i talen.

På lederplass skrev avisen Vårt Land at talen er den viktigste på lang tid, og at den kan bli et vendepunkt i arbeidet med å forebygge selvmord og selvskading.

