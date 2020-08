Mandag kveld ble det klart at Folkehelseinstituttet anbefaler at Värmlands län i Sverige blir «rødt». Nye tall fra Sverige viser at regionen ikke oppfyller FHIs smittekrav.

Rådet skal behandles av regjeringen innen kort tid. Støtter regjeringen anbefalingen, kan det på ny gå mot stengt grense mot både Töcksfors og Charlottenberg som mange nordmenn reiser til for å kjøpe billig mat og drikke.

Ordfører i Eda kommune, Johanna Söderberg, frykter en ny runde med stengt grense vil gå hardt utover arbeidsplassene i Charlottenberg.

– Jeg blir bekymret for handelsstanden dersom butikker og verksteder blir stengt igjen. Nå har man ansatt folk og kommet inn i en normalsituasjon. En nedstengning vil blir vanskelig for mange, sier hun til ABC Nyheter.

– Vil kjennes urettferdig

Söderberg kommer de neste dagene til å følge nøye med på situasjonen. Trolig vil hun få svar på om grensen stenges allerede i dag, onsdag.

FRYKT: Ordfører i Eda kommune, Johanna Söderberg, håper grensen holdes åpen. Hun frykter imidlertid for handelsstanden om grensen stenges igjen. Foto: Eda kommune

– Det ville vært sørgelig. Her i grensetraktene har vi ikke spesielt mye lokal smitte. Vi har faktisk klart oss veldig bra. Smitten til Norge kan vanskelig være fra lokalbefolkningen. Det vil kjennes urettferdig om det stenges ned. Det er ikke her smitten i Värmland er, forteller hun.



Ifølge ordføreren er det først og fremst Karlstad som trekker opp smittetallene i regionen.

– De yngre har vært på vestkysten og sånne greier. De slapper mer av når de er ute og reiser.

– Skal faktisk leve



Kravet til FHI er færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. FHI krever også at det i gjennomsnitt er mindre enn 5 prosent positive coronaprøver de siste to ukene.

I tillegg til kravene gjøres det en helhetsvurdering av det aktuelle landet eller regionen.

– Blir grensen stengt vil det bli høyere arbeidsledighet og den sosiale situasjonen forverres. Nå har man kunne treffe sine nære og kjære på andre siden av grensen. Det er veldig viktig å ikke glemme den sosiale biten i dette her. Mange vil møte både barn og barnebarn, sier Söderberg.

– Det handler ikke bare om økonomi og handel, men vi skal faktisk leve. Her er vi vant til å kunne kjøre over grensen uten grunn, fortsetter hun.

(Saken fortsetter under bildet)

SHOPPING:Mange nordmenn har strømmet til Sverige etter at man kunne reise på shoppingtur uten å måtte gå i karantene. Her fra Maxi mat ved Charlottenberg shoppingcenter. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Oppfordret til nedstengning



Under en pressekonferanse søndag oppfordrer ordfører i den smitterammede kommunen Indre Østfold, Saxe Frøshaug (Sp), regjeringen til igjen å stenge grensen til Sverige fram til smittesituasjonen er under kontroll.

Bare de siste dagene har det blitt registrert 59 smittede i kommunen. En fellesnevner for de smittede er at de har vært på byen og over grensen til Sverige.

– Vi kan ikke holde Norge stengt og isolert over lengre tid, og regjeringen har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert , sier helseminister Bent Høie til Dagbladet.

Helseministeren ber imidlertid alle unngå unødvendige reiser til utlandet.

– Tenk dere om



Tirsdag er det registrert fire nye dødsfall som knyttes til coronaviruset. Til nå har 5.770 personer mistet livet av coronaviruset i Sverige, og nærmere 83.000 er registrert smittet.

Söderberg, som håper grensen vil holdes åpen, kommer med en klar oppfordring til norske politikere.

– Jeg håper ikke de tar forhastede beslutninger, men tenker mer langsiktig. Går det for fort frem og tilbake ... det orker ikke befolkningen mer. Det er ikke opp til meg å råde norske myndigheter, men jeg ønsker at de skal tenke seg om både en, to og tre ganger før de gjør endringer.