Refser norsk coronastrategi: – Folk blir forvirret

Sveriges tidligere statsepidemiolog, professor emeritus Johan Giesecke, forteller i et intervju med Svenska Dagbladet at han mener Norge endrer restriksjonene for hyppig:

– Norge tillot reiser til Gotland den ene uken, for så å endre beslutningen den påfølgende uken. Man kan ikke gå frem og tilbake med restriksjoner så mye man vil. Folk blir forvirret, og vet til slutt ikke hva som gjelder.

Reaksjonen kommer etter at regjeringen innførte nye tiltak fredag, for å forsøke å bremse den økende smitten i Norge.

Blant de nye tiltakene var en anbefaling om å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til «grønne» land. De nye anbefalingene kom bare to uker etter flere svenske regioner ble klarert som «grønne».

– Økt reiseaktivitet har medført økt smitte i Norge. Vi fraråder nå alle unødvendige reiser til utlandet. Dette betyr også at vi heller ikke åpner for reiser fra land utenfor EU/EØS-området med det første, sa helseminister Bent Høie under fredagens pressekonferanse.

Reisende som ankommer fra såkalt «røde» land må ha på munnbind når de kommer til Norge og når de er på vei hjem i karantene, når det er fare for å møte andre.

I begynnelsen av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering av gjenåpningen og smittesituasjonen i Norge.