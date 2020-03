«Vi er oljefondet», «10.000 milliarder er politikk», «Oljefondet ut av fossil energi», «Oljefondet er klimapolitikk» og «Grønt lys til grønne investeringer».

Onsdag kveld demonstrerte i underkant av 100 aktivister fra Extinction Rebellion utenfor Norges Bank. Budskapet var tydelig: Oljefondet må trekke seg ut av all fossil energi, og brukes aktivt til å investere i grønn omstilling globalt.

– Vi er samlet her i dag for å gi grønt lys til grønne investeringer.

I kjølig regnvær gikk aktivister med grønne plakater, grønne klær og grønne lykter i demonstrasjonstog fra Jernbanetorget til Norges Bank, akkompagnert av trommespill, sang og rop.

Utenfor Norges Bank sperret aktivistene gata, og klistret opp plakater på Norges Banks vinduer med hjemmelaget lim av mel og vann. Deretter holdt flere av aktivistene appeller.

– Oljefondet består i dag av over 10.000 milliarder kroner. Det kan bli Norges viktigste bidrag til å bekjempe klimakrisa. Gjennom aktivt å investere i fornybar energi, kan fondet være med på å kutte globale klimagassutslipp og endre internasjonal energipolitikk, sa Katrine Wegge i sin appell.

Katrine Wegge var en av tre aktivister som holdt appell under demonstrasjonen onsdag kveld. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Utslippene fra Oljefondets investeringer øker

Det samlede klimaavtrykket fra investeringene i Oljefondets aksjeportefølje tilsvarte 108 millioner tonn CO2 i 2019, ifølge fondets årsrapport, som ble lagt fram forrige torsdag.

Det er høyere enn i 2018 og 2017. Det er også mer enn dobbelt så høyt som Norges årlige klimagassutslipp, som ligger på rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Kommunikasjonssjef i Oljefondet, Marthe Skaar, skriver i en e-post til ABC Nyheter at Oljefondets økte klimaavtrykk har en naturlig forklaring.

– Oljefondet har økt mye i verdi de siste årene og det innebærer at fondets samlede fotavtrykk også har gått opp.

Extinction Rebellion mener Oljefondet helt må slutte med investeringer som fører til betydelige klimagassutslipp, uavhengig av fondets størrelse.

– Oljefondet investerer på en måte som har alvorlige, negative konsekvenser for morgendagens pensjonister. Oljefondet har i dag eierandeler i selskaper som aktivt bidrar til global overoppheting. Oljeselskaper som Shell og Exxon Mobil er eksempler på dette. De spyr ut enorme mengder klimagasser, og fortsetter å investere milliarder i prosjekter som vil gjøre Parisavtalen umulig å oppnå, sa aktivist Katrine Wegge.

Under demonstrasjonens siste appell, gjennomførte aksjonistene en såkalt die-in, hvor de later som de dør for å illustrere alvoret ved klimaendringene og tap av økologisk mangfold. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Ingen selskaper ekskludert etter klimakriteriet

Extinction Rebellions demonstrasjon onsdag inkluderte en lysmontasje på bygningen til Norges Bank, som styrer Oljefondet på vegne av Finansdepartementet. Foto: Elisabeth Bergskaug(ABC Nyheter

I 2015 vedtok Stortinget at Oljefondet skal ekskludere selskaper som står for «uakseptable utslipp» av klimagasser – det såkalte klimakriteriet.

Fire år etter at kriteriet offisielt ble en del av Oljefondets etiske retningslinjer, har ingen selskaper blir kastet ut av fondet med uakseptable utslipp som begrunnelse.

– Klimakriteriet har ikke ført til noen utelukkelser. Altså er dette grønnvasking, mener Wegge.

Oljefondet svarer ikke på ABC Nyheters spørsmål om hvorfor ingen selskaper har blitt ekskludert for klimakriteriet. Direktør for Oljefondet, Yngve Slyngstad, sa imidlertid til NRK forrige uke at de er i ferd med å selge seg ut av flere selskaper nå.

– Det var et første klimakriterie som kom, og det er blitt presisert senere, og med den presisjonen har vi fått en lengre liste på selskaper vi skal selge oss ut av, og det er vi i ferd med å gjennomføre nå, sier Slyngstad til NRK.

Flere selskaper har blitt ekskludert etter kullkriteriet, som skal utelukke investeringer i selskaper som driver med omfattende kull-virksomhet.

Norges Bank har høy avkastning som mål

I februar holdt sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale. Han understreket at Oljefondets kapital skal forvaltes med ett, og bare ett, mål for øye: Høyest mulig avkastning innenfor akseptabel risiko.

I et intervju med NRK etter talen, advarte Olsen mot å bruke Oljefondet aktivt til grønn omstilling.

Det er aktivistene i Extinction Rebellion uenige i.

– Kapitalen kan ikke lenger forvaltes med maksimal profitt som eneste mål for øye. Kapitalen må forvaltes på en måte som sikrer livsgrunnlaget på jorden, mener Wegge.

I dag investeres maksimalt to prosent av Oljefondets årlige investeringer – med et tak på 120 milliarder kroner – i unoterte selskaper som driver med fornybar energi. Tanken er at disse investeringene skal bidra til grønn omstilling globalt.

At et selskap er unotert, betyr at det ikke er på børs. Det er ofte mer krevende å få avkastning og å holde oversikt over investeringsporteføljer i unoterte selskaper.

Om Oljefondet skal imøtegå aktivistenes krav om å trekke seg ut av all fossil energi, og investere tyngre i fornybar energi enn de gjør i dag, er det ikke fondet selv som bestemmer dette.

– Vi forvalter dette fondet på vegne av et mandat gitt fra Finansdepartementet. Eventuelle store endringer i vårt forvaltningsmandat er en beslutning som må tas i Stortinget, sier Marthe Skaar i Oljefondet.

På Stortinget er det ikke flertall for å trekke Oljefondet helt ut av olje, kull og gass. Kun MDG og SV ønsker å gjøre dette.

Venstre er åpen for å øke investeringene i fornybar energi. Rødt mener Norge bør bruke mer av Oljefondet på klimavennlige investeringer. Arbeiderpartiet ønsker seg en diskusjon om hvordan Oljefondet bør brukes i møte med klimakrisen.

– Vi er klar over at dette er ulovlig

Onsdagens demonstrasjon var den andre Extinction Rebellion holdt foran Norges Bank.

24. mai i fjor ble flere arrestert etter at de limte seg fast til inngangen. Flere aksjonister ble ilagt bøter de nektet å betale, og saken endte i retten. Alle som limte seg fast ble dømt til å betale bøter, men til lavere summer enn det som var aktors påstand.

Aktivist Eskil Roll-Hansen er ikke redd for å bli arrestert. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Under onsdagens demonstrasjon ble ingen arrestert. Eskil Roll-Hansen var en av to aksjonister som limte plakater på Norges Banks vinduer, og var blant de som hadde ansvar for å holde veien sperret.

– Vi er klare over at dette er ulovlig. Vi mener det er en fin måte å få oppmerksomhet på, og kommunisere en tydelig beskjed, sier Roll-Hansen til ABC Nyheter.

Extinction Rebellion er en organisasjon som driver ikke-voldelig sivil ulydighet, og har ofte som mål å få aktivister arrestert for å skape oppmerksomhet rundt sitt budskap.

Ifølge Roll-Hansen var ikke arrestasjoner et uttalt mål med onsdagens aksjon.

– Jeg er ikke skuffet over at jeg ikke ble arrestert. Men jeg er veldig villig til å ofre noen timer i arresten hvis det får en effekt på politikken og engasjementet her i landet. Jeg merker at folk rundt meg synes det er en sterkere beskjed å vite at noen de kjenner er arrestert, enn at man står og synger foran Stortinget, sier Roll-Hansen, som har vært arrestert én gang tidligere.

Politiet var tilstede under onsdagens aksjon, men grep ikke inn på noe tidspunkt. Innsatsleder Brian Skotnes sier politiet ikke vil straffeforfølge noen av aksjonistene.

– Vår jobb er å legge til rette for at folk skal demonstrere og ytre sine meninger. Det går en viss grense i forhold til hva som er lovlig, og i verste fall kan vi gripe inn, men vi skal ha en høy terskel for å gjøre det. Dette fikk ikke noen konsekvenser, og vi har heller ikke fått noe særlig klager på dette, sier Skotnes til ABC Nyheter.