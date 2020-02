– Tempoet sentralbanksjefen ønsker seg, er oppskriften på en økonomisk ragnarok når vi løser klimaproblemet. Det er positivt at han endelig tar til orde for at vi skal omstille oss vekk fra oljen, men den politikken han advarer mot, er nettopp det vi trenger for å omstille oss i tide, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG, til ABC Nyheter.

Da sentralbanksjef Øystein Olsen holdt sin årstale om økonomiske perspektiver torsdag kveld, fikk de økonomiske konsekvensene av klimaendringene større plass enn de har gjort i tidligere taler. Han tok til orde for videre norsk omstilling vekk fra oljeavhengighet.

– Vi har ikke tid til å vente på at sentralbanksjefen våkner opp og slutter å tenke kortsiktig. Han er på glid når han sier at omstillingen fra oljen er i gang, at omstillingen er mulig og nødvendig. Olsen påpeker at omstillingen begynte i 2014 med fallet i oljeprisene, og at dette kom som et sjokk. En ansvarlig økonomisk politikk vil være å ha en planlagt og styrt avvikling, heller enn å vente på neste sjokk, sier Hermstad.

Vil bruke oljefondet aktivt

MDG og SV mener oljefondet kan være et viktig politisk virkemiddel i en global, grønn omstilling. Arbeiderpartiet har også åpnet døren for dette, og ønsker seg en diskusjon om hvordan oljefondet bør brukes i møte med klimakrisen.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre gjentok et poeng han løftet fram for første gang sist høst i debattprogrammet Politisk kvarter fredag morgen: Vi må være åpne og ærlige om at oljefondet er et politisk redskap, og diskutere fondet på det grunnlaget.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa imidlertid i sin tale at kapitalen i oljefondet skal brukes med ett, og bare ett, mål for øye: høyest mulig avkastning innenfor akseptabel risiko.

Overfor NRK understreker Olsen at han mener fondet ikke bør brukes aktivt politisk, ei heller til å fremme grønn omstilling ved grønne investeringer i for eksempel fornybar energi.

– Klimarisiko må vi tilpasse oss og ta hensyn til å fondets investeringer. Men det å bruke fondet aktivt som virkemiddel for å gjøre noe med de globale utfordringene, det er noe helt annet. Fondet er ikke et egnet virkemiddel til det, sier Olsen til NRK.

Det er Hermstad uenig i.

– Selvsagt er oljefondet politisk. Det sentrale med «Statens Pensjonsfond Utland» er jo nettopp å sikre fremtidens velferd, ikke kortsiktig gevinst. En viktig start vil være å trekke fondet helt ut av fossile investeringer for å unngå en dobbeltsmell – tap av oljejobber OG avkastning – når oljealderen er over. I tillegg er oljefondet et viktig verktøy for å få verden over på fornybart i et raskere tempo, sier MDG-politikeren.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG. Foto: NTB scanpix

SV: – De lønnsomme valgene å ta

MDG-politikeren får støtte av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Jeg synes det er problematisk at sentralbanksjef Øystein Olsen later som om det å ikke gjøre noen ting, og bare følge indeksen, ikke er politisk. Selvfølgelig er et fond med 10.000 milliarder kroner som eier 1 prosent av verdens aksjer politisk. Det er helt åpenbart, sier Kaski til ABC Nyheter.

Hun viser til at Stortinget har tatt en rekke politiske avgjørelser på vegne av oljefondet tidligere. Fondet skal for eksempel ikke investere i selskaper som produserer eller selger våpen, eller selskaper som produserer tobakk. De skal heller ikke investere i selskaper som får mer enn 30 prosent av sine inntekter fra kullproduksjon.

– Det er bred enighet om de valgene som er tatt, og at det er riktige, etiske valg. Norge er ikke for bruk av atomvåpen eller kullkraft. Men det er også de lønnsomme valgene å ta. Det er et viktig poeng. Når vi tar til orde for at fondet skal investere i selskaper som opererer i tråd med Parisavtalen, betyr ikke det at vi skal bruke opp fondet for å løse klimakrisen. Men hvis ikke vi tar hensyn til at verden er i endring, kommer ikke oljefondet til å være lønnsomt. Da kaster vi bort fondet.

I likhet med MDG, mener SV at oljefondet bør trekke seg helt ut av alle investeringer i fossil energi i form av olje, kull og gass.

Kari Elisabeth Kaski sitter i Finanskomiteen på Stortinget for SV. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil investere mer i fornybar

I fjor godkjente Stortinget å la oljefondet investere inntil 120 milliarder kroner i unoterte selskaper som driver med fornybar energi. At et selskap er unotert, betyr at det ikke er på børs. Det er ofte mer krevende å få avkastning og å holde oversikt over investeringsporteføljer i unoterte selskaper.

– Vi foreslår i første omgang å øke investeringsrommet fra to til fem prosent. Det er ikke så mye, men det handler om at vi må bygge opp dette over tid, sier Kaski.

Hun påpeker at oljefondet ikke lenger er verdensledende på grønne investeringer.

– Det er store, globale pensjonsfond og investeringsfond som går mye lenger på klima enn oljefondet gjør, og tar et mye tydeligere standpunkt. Det bør bekymre sentralbanksjefen at oljefondet har sakket akterut her. Vi trenger en sentralbank som tar innover seg den store omstillingen som står på trappene, og hva klimaendringene betyr for norsk økonomi.

Høyre: – Fullstendig uansvarlig

Frp-leder Siv Jensen har tidligere uttalt seg svært kritisk til ideen om å bruke oljefondet som et politisk redskap. Det har også Høyre.

Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Hussain Kapur, påpeker at det alltid har vært bred politisk enighet om at oljefondet ikke er et politisk redskap.

– Partier som ønsker å få gjennomslag for sine politiske ambisjoner må gjøre det gjennom partiprogrammene sine og gjennom sine budsjetter. Fondets suksess er at vi har hatt denne enigheten og har hatt et evighetsperspektiv, sier Kapur til ABC Nyheter.

Han mener MDG, SVs og Arbeiderpartiets ønske om å gå bort fra denne enigheten, setter Norge i en vanskelig situasjon.

– Det å bruke fellesskapets ressurser til å investere i og gamble på selskaper utifra hva partiprogrammene sier, er fullstendig uansvarlig. Sentralbanksjefen har helt rett når han sier at oljefondet ikke bør brukes politisk aktivt.

Kapur mener Ap-leder Støres standpunkt om at oljefondet er et politisk redskap, skaper usikkerhet.

– Arbeiderpartiet har begynt å vingle i dette. Hva skjer da? Det første som skjer er at SV og MDG kommer på banen med sine særkrav. Vil de kreve dette av Ap hvis de sammen danner flertall for regjering og statsbudsjett? Hva skal Støre si til det?

Mudassar Kapur sitter i Finanskomiteen for Høyre på Stortinget, og er partiets finanspolitiske talsperson. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil ikke legge føringer for fondet

Kapur skiller mellom politikk og politisk redskap. Stortinget behandler oljefondsmeldingen hvert år, og har blitt enige om retningslinjer for hvordan oljefondet skal operere. På den måten er oljefondet en del av politikken.

– Det er etiske grunner til at vi ikke skal være investert i selskaper som driver med klasevåpen og barnearbeid. Det er forskjell på å ha dette etiske rammeverket, og på å bruke fondet som et politisk redskap for å fremme sin egen politikk.

– Bruker ikke Stortinget fondet som et politisk redskap når de begrenser fondets mulighet til å investere i kullselskaper?

– Også de retningslinjene er etisk motiverte. Samtidig innebærer de ikke at man går helt ut av kullselskaper, men man har laget noen begrensninger for kull- og gruveselskaper.

– Er det ikke en naturlig forlengelse av kullkriteriene at man vurdere å utestenge olje- og gasselskaper også?

– Det er jeg uenig i. Hverken Stortinget eller Etikkrådet har ikke slått fast at olje- og gassvirksomhet er etisk uforsvarlig.

At oljefondet har utvidet sin virksomhet ved å investere i unoterte selskaper som driver med fornybar energi, handler heller ikke om å bruke fondet som et politisk redskap, mener Kapur.

– Oljefondet ønsker å utforske et nytt område og høste erfaringer, men basert på de samme kriteriene som i resten av fondet når det gjelder risiko og avkastning. De gjorde det samme da de begynte å investere i eiendom. Man går ikke inn fordi man vil redde verden med fornybar energi, men fordi man vil høste avkastning.

