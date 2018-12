Janne Jemtland kunne ikke reddes etter skuddet mot hodet

Janne Jemtland ble skutt i hodet med en pistol, men døde av drukning etterpå. Rettsmedisinerne sier hun uansett ikke kunne reddet livet etter skuddet.

Obduksjonen av Janne Jemtland slår fast at hun ble påført en stor og uopprettelig hjerneskade av pistolskuddet hun ble rammet av om natten 29. desember i fjor. Pistolkulen traff imidlertid ingen vitale områder i hjernen som styrer ånderettet eller pulsen, så 36-åringen levde fortsatt, men var bevisstløs.

– Ville det vært mulig å redde henne, spurte aktor Iris Storås.

– Nei, det tror jeg ikke. Hun kunne blitt holdt i live i noen tid, men hun ville dødd av oppsvulming av hjernen, forklarte rettsmedisiner Silje Osberg.

Overlegen måtte svare på mange spørsmål fra partene da hun redegjorde for obduksjonen i Hedmarken tingrett. Det er motstrid mellom hva den drapstiltalte ektemannen har forklart til politiet og hva rettsmedisinerne har gjort av funn under obduksjonen.

– Vi lurer veldig på når døden inntreffer. Dette er et stort spørsmål for oss, og vi hadde håpet på at dere kan svare på dette, sa forsvarer Christian Flemmen Johansen.

Den tiltalte har forklart at han kjørte rundt med liket av kona i bilen i nærmere ett døgn før han dumpet henne i Glomma, 85 kilometer hjemmefra. Denne forklaringen er derimot ikke forenlig med funnene fra obduksjonen som slår fast at Janne Jemtland døde av drukning i løpet av to til tre timer etter skuddet falt.

– Vi har på en måte ikke helt tatt stilling til hva som skjer hvor, men jeg vil jo tro at hun etter ganske kort tid blir brakt til et fuktig miljø. Det må ha vært ganske mye vann som hun har fått ned i lungene og så blitt nedsenket i Glomma etter hvert, sa Osberg til retten.

– Vi tenkte at hun kanskje hadde druknet på funnstedet, men skjønte etter hvert at det ikke var mulig, fortsatte hun videre.

