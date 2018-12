Ektemannen skrøt av pistolen sin

Samtidig som ekteskapet begynte å skrante, skal Janne Jemtlands ektemann ha skaffet seg en ulovlig russisk pistol som han viste fram til flere som kom på besøk.

Rettssaken etter drapet på Janne Jemtland fortsatte i Hedmarken tingrett mandag. Venner og naboer fortalte om flinke foreldre som stilte opp for barna sine, men som slet i ekteskapet.

Overfor venninner hadde Janne Jemtland over flere år betrodd seg om at hun følte seg alene og at hun ønsket seg ut, men at hun ikke ville gjøre noe før hun var sikret finansiell stabilitet for seg selv og de to guttene. I begynnelsen av desember i fjor hadde hun bestemt seg, og det eneste hun ville ha i orden, var en stønad fra Nav.

– Hun var helt krystallklar på at nå ville hun skilles. Den 9. desember sa hun at hun ikke hadde noen følelser for mannen sin lenger, at hun var ferdig, fortalte den nærmeste venninnen i retten.

Fortvilet

Mannen skal ha blitt fortvilet ved tanken på å miste kona som gjennom flere år hadde fulgt ham i hans yrkesvalg som soldat i den franske Fremmedlegionen. Av hensyn til barna hadde hun flyttet hjem til Ringsaker, og til slutt kom også mannen etter. Men ekteskapet var skadeskutt, og en tanke om skilsmisse var høsten 2017 blitt avgjort.

Vennene fortalte om et likestilt par, men at Janne Jemtland var den som uten å legge noe imellom, reagerte dersom det var noe hun mente ikke stemte. Ektemannen ble beskrevet som roligere.

– Når de var uenige så gikk det jo på fransk, og de siste to årene gikk det mer og mer på fransk, fortalte en nabo.

Svartsyn

Likevel dro paret på den tradisjonelle romjulsfesten på Veldrom i Brumunddal 28. desember. Venner av paret beskrev Janne Jemtland som blid og sprudlende på festen, og ektemannen som det samme, men at han ble preget av beruselse og et uvanlig svartsyn da kvelden gikk mot slutten.

– Han var ganske full. Og du kunne se at Janne virket oppgitt og ferdig med ham da hun på et tidspunkt satte seg ned og så på ham på festen. Det var et litt avslørende blikk, vitnet filmskaper Elisabeth Marie Nord, som var blitt kjent med paret under innspillingen av en dokumentarfilm om Fremmedlegionen flere år tidligere.

Flere av vitnene beskrev også hvor dårlig ektemannen taklet smerter og at han måtte gå med stokk etter en skiulykke. Han var ofte sur og hadde et variabelt humør.

Viste fram våpen

Janne Jemtland ble skutt i hodet med en pistol som ektemannen hadde skaffet et par år tidligere. Våpenet var russisk og av merket Makarov og uten kjennetegn. Flere av vitnene fortalte om hvordan ektemannen hadde vist fram dette våpenet når de hadde vært på besøk. Men Janne delte ikke ektemannens fascinasjon og heller ikke behovet for et våpen i tilfelle innbruddstyver eller andre uønskede hendelser skulle inntreffe i de landlige omgivelsene.

– Janne syntes vel det samme som jeg, at vi ikke skjønte hva han skulle med et håndvåpen, svarte en venn og tidligere kollega fra Fremmedlegionen.

Et annet vitne fortalte at ektemannen hadde vist fram våpenet og forklart at pistolens løp var helt glatt inni, og kalt det for et «leiemordervåpen».

Hemmelig avtale

Også Jannes bror, Terje Opheim, forklarte i retten at han var blitt vist våpenet under et besøk hos søsteren i 2015.

Dette var imidlertid den drapstiltalte ektemannen helt uenig i og brukte sin rett til å kommentere vitnemålet hans etterpå. I kommentaren kom det fram at Opheim hadde besøkt svogeren mens han har sittet i varetekt.

– Jeg har besøkt ham i fengselet, og jeg har underskrevet et papir på at han kan saksøke meg for én million kroner dersom det kommer ut hva vi ble enige om i det møtet, sier Opheim.

Etter rettsmøtet vil han ikke gå i dybden på innholdet i avtalen han har inngått med den tiltalte svogeren, men han bekrefter besøket i fengselet. Han ikke fikk de svarene av svogeren som han hadde håpet på

– Vi har ikke noe forhold i dag. Han sitter i fengsel og er tiltalt for å ha drept søstera mi. Jeg er litt bitter på det, det skal jeg innrømme. Men han er ikke dømt ennå, sier Opheim til NTB.