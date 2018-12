Venninnen sa Janne Jemtland ville skilles

Janne Jemtland var i ferd med å gå fra mannen på den tiden da hun ble drept, fortalte hennes nærmeste venninne i retten.

Kvinnen i 30-årene kjente ekteparet godt og var samtidig Janne Jemtlands beste venninne. I Hedmarken tingrett fortalte kvinnen at Janne Jemtland før jul fjor hadde bestemt seg for å skilles fra mannen. Hun hadde luftet tanken allerede siden 2015, men i begynnelsen av desember i fjor hadde hun ifølge venninnen bestemt seg.

– Hun var helt krystallklar på at nå ville hun skilles. Den 9. desember sa hun at hun ikke hadde noen følelser for mannen sin lenger, at hun var ferdig, fortalte kvinnen.

Janne skal ifølge venninnen ha sagt at mannen nærmest hadde gitt opp etter en skiulykke hvor han hadde ødelagt beinet. Smerter og plager skal endret ham veldig.

– Hadde hun gitt uttrykk for det overfor ektemannen, spurte aktor, statsadvokat Iris Storås.

– Han fortalte meg at den 8. desember hadde Janne sagt hun ville gå fra ham. Han elsket jo henne, så han var fortvilet, sa kvinnen.

Kranglet på fransk

Etter at beslutningen var tatt beskrev venninnen stemningen i familien som anspent, men at de fremdeles kunne ha hyggelige stunder.

Hun beskrev forholdet mellom ektefellene som åpent, men at det kunne være høy temperatur og mye krangling, som foregikk på fransk. Særlig ble Janne Jemtland beskrevet som temperamentsfull. Ektemannen var roligere og flere ganger trakk han seg unna når konfliktene oppsto.

– Noen ganger trakk han seg unna og andre ganger så svarte han. Han tok igjen han også, men det var sjelden at de hadde en sånn skikkelig krangel med andre folk til stede, svarte venninnen på spørsmål fra den tiltaltes forsvarere.

Hun avviste at hun noen gang hadde hørt at ektemannen hadde brukt vold eller trusler mot Janne Jemtland.

Som søppel

Den første uken etter at den 36 år gamle tobarnsmoren ble meldt savnet av ektemannen var venninnen daglig innom familien for å vise sin støtte. Hun skildret ektemannen som troverdig fortvilet og sørgende over at de tilsynelatende var blitt forlatt. Men etter en stund begynte hun fatte mistanke om at Jannes ektemann likevel måtte ha noe med forsvinningen å gjøre.

– I ettertid var jeg var sint på ham. Måten han har behandlet Janne på. At han har dumpet henne i Glomma som søppel. At han var villig til la sine barn tro at mora skulle forlate dem frivillig, sa hun i retten.

Hun fortalte at hun på et tidspunkt var blitt vist et våpen som Jannes ektemann hadde fått tak i. Det var et håndvåpen han skal ha ment det var greit å ha i tilfelle innbruddstyver eller en annen situasjon oppsto.

– Jeg vet ikke hvem sitt våpen det var men Janne virket ikke særlig begeistret for det. Jeg vet ikke hva det var, men Janne likte ikke at de hadde våpen i huset, sa kvinnen.

Kontakt med sønnene

Janne Jemtlands to sønner på 11 og 14 er blitt flyttet til fosterhjem etter drapet på moren. Kvinnen som var morens nære venninne og som hadde barn i samme klasse som den ene sønnen, har fremdeles daglig kontakt med guttene på telefon og tekstmeldinger.

På spørsmål fra bistandsadvokaten fortalte hun at det går framover med dem, men at de savner moren.

– Vi har sendt meldinger nesten hver dag denne uka her. Det er mest tullemeldinger for å få dem til å tenke på andre ting. Men torsdag denne uka var han var sint på faren, fordi han lyver sier han. Han er veldig splittet. Han vet ikke hva han skal føle. Om han skal være sint på pappa eller om han skal være glad i ham, fortalte vitnet.

