Blod fra Janne Jemtland funnet mange steder

Etterforskerne fant blod fra Janne Jemtland ved boligen, i biler og på to steder i Brumunddal. Blod på rekkverket ved Eid bru avdekket stedet hun ble funnet.

– Det synes lite sannsynlig at Janne Jemtland har blitt påført en blødende skade inne huset. Det kan tyde på at hun har blødd utendørs, og at blodet er blitt forsøkt fjernet ved snømåking og bortkjøring av blodig snø, oppsummerte politioverbetjent Sølvi Harjo fra Kripos i Hedmarken tingrett tirsdag morgen.

Etterforskningen av drapet på 36-åringen fra Brumunddal utløste en omfattende teknisk etterforskning. Blodspor ble etter hvert funnet mange steder både på tunet ved huset, i to ulike biler og ved to steder i Brumunddal hvor blodig snø var blitt dumpet i veikanten.

Gjennomgangen av de tekniske faktaene under rettssaken i Hedmarken tingrett var en tydelig påkjenning for mange av tilskuerne i saken. Rapporten som ble lagt fram for retten, var illustrert med tallrike bilder, men tingrettsdommer Trond Christoffersen avgjorde at bilder av den døde ikke skulle vises på skjermene i rettssalen.

Aktuelt: Janne Jemtlands ektemann skrøt av pistolen sin

Det skulle gå to uker fra Janne Jemtland var blitt meldt savnet til ektemannen ble pågrepet 12. januar. I avhør samme kveld forklarte han omtrent hvor han hadde fraktet den døde. Ved Eid bru i Våler 85 kilometer fra hjemmet, fant en hundepatrulje blodspor på rekkverket midt ute på brua. I vannet på undersiden fant de den drepte kvinnen lenket til et tungt lastebilbatteri.

Da de hentet den døde opp fra vannet, så de at hun hadde et tydelig sår midt i pannen som viste seg å være en skuddskade.

Aktuelt: Venninnen sa Janne Jemtland ville skilles