Britney Spears vil fjerne faren som verge

Popstjernen Britney Spears (38) hadde et svært utfordrende år i 2007 som etterlot henne med mentale plager. Etter en innleggelse for psykiatrisk behandling, fikk hun påvist bipolar lidelse.

Som følge av dette ble popstjernens far, Jamie Spears (68), utnevnt til hennes verge og Britney Spears ble umyndiggjort. Vergemålet ga faren fullmakt over datterens eiendeler og økonomi, samt personlige beslutninger, skriver BBC.

Mange av hennes fans har tvilt på at popstjernen frivillig gikk med på denne ordningen. For å vise sin motstand, har #FreeBritney-bevegelsen blitt hyppig delt i sosiale medier den siste tiden. De hevder at 38-åringens far kontrollerer og manipulerer henne, holder henne fanget i eget hjem og jevnlig tapper av datterens formue.

– Sterkt imot at faren returnerer som verge

Jamie Spears ble syk i fjor høst, hvorpå det ble besluttet at han kun skulle være ansvarlig for Britneys økonomi. I hans sted fikk Jodi Montgomery, hennes manager, vergeansvaret. Etter planen skal faren igjen overta vergemålet i slutten av august. Rettsdokumenter USA Today har fått tilgang til, viser imidlertid at popstjernen ikke ønsker dette.

«Britney er sterkt imot at Jamie skal returnere som verge. Hun foretrekker heller at Montgomery fortsetter i rollen hun har hatt i nesten ett år. Britney vil at Montgomery blir utnevnt som permanent verge» , står det i rettspapirene, melder ET Online.

Ifølge BBC ønsker 38-åringen heller ikke at faren skal ha kontroll over økonomien, og foretrekker at et «kvalifisert bemyndiget tillitsorgan» skal styre den.

Nektet å jobbe på grunn av faren

Britney Spears’ siste turné ble holdt høsten 2018, hvor hun også spilte på Telenor Arena. VG anmeldte konserten, og trillet den til terningkast én - blant annet med begrunnelsen at «nitti minutter med miming er minst 85 for mange».

Ifølge US Weekly har popstjernen lenge nektet å jobbe fordi hun er bitter overfor faren:

– Britney har uttrykt at hun ikke vil jobbe igjen fordi hun ikke ønsker å fortsette å være under vergemålet. Britney misliker at faren hennes gis et månedlig beløp på rundt 10.000 dollar for å overse økonomien hennes, sier en ikke navngitt kilde.