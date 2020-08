I 2007 fikk sangstjernen et sammenbrudd som førte til at hun ble innlagt til psykiatrisk behandling og fikk påvist diagnosen bipolar lidelse. Samme år ble hun umyndiggjort og hennes far Jamie Spears (68) ble utnevnt til verge, med ansvar for blant annet datterens økonomi, besøk og medisinske situasjon.

Opprinnelig ble verge-ordningen opprettet for å beskytte henne mot seg selv etter at hun hadde et sammenbrudd der hun blant annet barberte av seg alt håret og gikk til angrep på en bil med en paraply. Tanken var at ordningen skulle opphøre så snart hun viste stabil oppførsel, men den er fremdeles opprettholdt 13 år senere.

Em Britney Spears-tilhenger på plass med dfemonstrasjonsplakat utenfor tinghuset i Los Angeles 22. juli i forbindelse med en høring rundt sangstjernens vergemål. Foto: AFP

Det siste året har et stadig økende antall Britney Spears-fans samlet seg bak emneknaggen #FreeBritney som er blitt behørig omtalt i internasjonale tabloidaviser og sosiale medier. De hevder at den tidligere pop-prinsessens far kontrollerer og manipulerer henne, holder henne fanget i eget hjem og utnytter hennes suksess for egen vinning.

– Verden har ingen anelse

I et intervju med Page Six tar Jamie Spears nå til motmæle og omtaler #FreeBritney som en eneste stor vits.

– Alle disse konspirasjonsteoretikerne vet ingen ting. Verden har ingen anelse. Det er opp til retten i California å bestemme hva som er best for min datter. Det er ingen andres sak.

Han benekter samtidig anklagene om han utnytter det faktum at datteren er en av tidenes mestselgende artister for egen økonomisk gevinst. Blant annet anklages han for å ha stjålet deler av hennes inntekt og tappet jevnlig av hennes formue.

– Jeg må rapportere hvert øre som blir brukt til retten hvert år. Hvordan i huleste skal jeg kunne stjele noe, forteller han videre i intervjuet.

Jamie Spears hevder fansen bak #FreeBritney kan være svært aggressive mot ham selv og datterens team da de anser det som sitt oppdrag å få sangstjernen ut av det påståtte fangenskapet. Resultatet har ifølge ham vært dødstrusler, stalking og sjikane.

– Jeg elsker dattera mi. Jeg elsker alle barna mine. Men dette er vår sak. Det er privat, sier han.

«Drep bestefaren din»

Det har vært rimelig stille fra Spears på musikkfronten de siste årene. Hennes siste album kom for fire år siden, hvilket er hennes lengste pause siden hun debuterte med «…Baby One More Time» i 1999. Siden debutplaten har hun utgitt tretten album som alle har solgt godt internasjonalt.

(Saken fortsetter under)

Britney Spears i sitt rette element - på scenen, som her under Billboard Awards i 2016. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

Ifølge US Weekly har popstjernen lenge nektet å jobbe fordi hun er bitter overfor faren.

– Britney har uttrykt at hun ikke vil jobbe igjen fordi hun ikke ønsker å fortsette å være under vergemålet. Britney misliker at faren hennes gis et månedlig beløp på rundt 10.000 dollar for å overse økonomien hennes, sier en ikke navngitt kilde.

I mars fortalte sønnen Jayden (13) i en direktesendt video på Instagram at moren kanskje skulle forlate musikkbransjen for alltid. Samtidig lot han bestefaren få det glatte lag. Da en fan kommenterte «drep bestefaren din», svarte gutten:

«Kompis, jeg har tenkt på det samme».



«Dette kalles mobbing»

Selv om det musikalsk har vært stille fra Spears, har hun holdt aktiviteten oppe i sosiale medier med både dansevideoer og selfies. Men flere fans har uttrykt bekymring for hennes mentale tilstand i kommentarfelter på Instagram. Flere hevder å se tegn til at hun er i ferd med å pådra seg et nytt sammenbrudd lik det hun hadde i 2007.

(Saken fortsetter under)

Britney Spears og kjæresten Sam Asghari poserer ved premiere på filmen "Once Upon a Time In Hollywood" i Los Angeles 22. juli i fjor. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

I et eget Instagram-innlegg i midten av mars, sammen med et bilde der det sto skrevet «Ingen følger med mer enn de som ikke liker deg», kalte Spears disse kommentarene for mobbing.

«Å lese alle de slemme kommentarene sårer virkelig følelsene mine … og jeg deler dette med dere fordi dere virkelig ikke bør si alle disse slemme tingene til noen dere ikke engang kjenner. Dette kalles mobbing faktisk. Slike vanskelige tider som vi er i nå bør virkelig lære oss å være snillere mot hverandre», skrev hun blant annet.

Britney Spears har fremdeles til gode å selv kommentere påstandene som den såkalte #FreeBritney-bevegelsen har delt i sosiale medier, ifølge USA Today.