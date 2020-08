«Min søster Kelly, som allerede har lupus, har nå covid-19. Dette er sykehusrommet hennes. En av dere som ikke hadde maske, gjorde dette.»

Slik innleder den amerikanske skuespilleren Sharon Stone (62), kjent for filmer som «Basic Instinct» og «Casino», et innlegg på Instagram der hun har delt et bilde av søsteren rom på sykehuset. Inne på rommet står det en pleier kledd i fult verneutstyr.

Stone forteller videre at søsteren ikke har noe immunsystem som følge av lupus. NHI beskriver lupus som «en kronisk, tilbakevendende betennelsessykdom i bindevevet som kan gi symptomer fra mange organsystemer som hud, muskelskjelettapparatet, blodårer og nyrer».

– Bruk maske

Det eneste offentlige stedet søsteren skal ha besøkt, var et apotek. Der skal hun ifølge Stone ha blitt smittet med corona. Søsteren og hennes familie bor i Montana, hvor det ikke er fritt frem å få testet seg.

«Det er ingen tester i fylket hennes med mindre du har symptomer, og det er fem dagers ventetid på resultater», skriver hun før hun spør med store bokstaver:

«Kan du se for deg å være alene på dette rommet? Bruk munnbind. For deg selv og for andre. Vær så snill.»

(Saken fortsetter under)



Foto: Skjermdump fra Instagram

Mistet bestemoren til covid-19

I en video på Instagram forteller Stone mer om søsterens situasjon samtidig som hun avslører at hennes svoger også kjemper for livet sitt. Søsteren og hennes familie bor i Montana der det ikke er fritt frem å få teste seg. Stone forteller at selv moren, som blant annet har hatt to hjerteinfarkt og fått montert en pacemaker siden corona-nedstengningen, ikke har kunnet få teste seg.

– Min bestemor døde av covid og min gudmor døde av covid. Søsteren min og mannen hennes kjemper for livet, forteller hun alvorlig inn i kamera.

Stone avslutter med en oppfordring til følgerne å bruke stemmeretten under det forestående presidentvalget. Samtidig uttrykte hun sin støtte til Joe Biden og Kamela Harris.