Dolly Parton: – Tror vi de hvite rompene våre er de eneste som teller?

Det er i et stort intervju med Billboard Magazine at sangerinnen som står bak eviggrønne klassikere som «Jolene», «9 to 5» og «I Will Always Love You» uttaler seg om en rekke aktuelle temaer. Deriblant demonstrasjonene mot politivold og rasisme som de siste månedene har skyllet over USA etter George Floyds brutale død.

Parton, som selv ikke har deltatt i noen av demonstrasjonene som har funnet sted, legger ingen ting i mellom når hun gir saken sin soleklare støtte.

– Jeg forstår at folk må gjøre seg til kjenne, hørt og sett. Og selvfølgelig er svarte liv viktige. Tror vi at de små hvite rumpene våre er de eneste som betyr noe? Nei!

Skiftet navn etter kritikk

I samme intervju forteller Parton om da hun skiftet navn på en borgerkrigstematisert restaurant i fornøyelsesparken Dollywood i 2018. Det opprinnelige navnet på spisestedet var Dixie Stampede. Men da hun ble gjort oppmerksom på at terminologien «Dixie» forbindes med Amerikas konfødererte stater, en ikke-anerkjent konføderasjon opprinnelig dannet av sju slavestater i Sørstatene, ble navnet raskt omgjort til The Stampede

– Det er noe som heter uskyldig uvitenhet, og det er noe mange av oss er skyldige i, sier hun til magasinet.

– Da de fortalte meg at «Dixie» var et støtende ord, tenkte jeg: «Vel, jeg vil ikke fornærme noen. Dette er en virksomhet. Så vi kaller den bare The Stampede». Så snart du innser at noe er et problem, bør du ordne opp i det. Ikke vær en idiot. Det er der mitt hjerte ligger, jeg ville aldri drømme om å såre noen med vilje.

– Gud er dommeren

Dolly Parton startet musikkarrieren allerede som barn og platedebuterte i en alder av tretten år. Hun har skrevet over 3000 sanger, vunnet syv Grammy-priser, vært nominert til Oscar for beste låt og herjet hitlistene i tiår etter tiår. I dag eier hun et filmselskap, en radiostasjon og klesmerke i tillegg til nevnte Dollywood i hjembyen Smokey Mountains, Tennessee.

HITS: Countrystjernen Dolly Parton har herjet hislistene i mange tiår. Her fra 1977. Foto: AP Photo/NTB scanpix

Parton har sjelden vært den som har kommet med de sterkeste ytringene, og hun har alltid hatt en enormt bred appell som få andre artister kan vise maken til. Som Billboard-journalist Melinda Newman skriver, har det vist seg å være god forretning å støte bort så få potensielle kunder som mulig.

Når Parton forklarer filosofiene som ligger bak hennes liv og karriere, forteller sangerinnen, låtskriveren og forretningskvinnen at hun ikke anser seg selv for å være en fordømmende person.

– Jeg tror vi alle har rett til å være nøyaktig som vi er, og det er ikke min plass å dømme. Alle disse gode kristne menneskene som skal være så gode kristne mennesker - det siste vi skal gjøre er å dømme hverandre. Gud er dommeren, ikke oss. Jeg prøver bare å være meg selv. Jeg prøver å la alle andre være seg selv, sier hun til Billboard Magazine.