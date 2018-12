Teatersjefer reagerer på Frp-forslag: – Uakseptabelt

Teatersjefene ved de største norske teatrene reagerer sterkt på Fremskrittspartiets forslag om å stoppe støtten til Black Box etter omstridt forestilling. – Helt uakseptabelt, sier Det Norske Teatret-sjef Erik Ulfsby.

– Dette er oppsiktsvekkende. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få sett noe sånt i Norge. Vi har ikke sett slike forsøk på politisk styring av teateret i Norge siden andre verdenskrig, kommenterer Erik Ulfsby, sjef ved Det Norske Teatret.

I Oslo bystyre la Fremskrittspartiet onsdag fram forslag om å stoppe støtten til Black Box Teater, under den endelige behandlingen av Oslobudsjettet 2019. Bakgrunnen er den omstridte forestillingen «Ways of Seeing», som omtaler navngitte politikere og har filmede innslag av hus og hager til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde. Forestillingen «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», heter det i presentasjonen.

«Bystyret ber byrådet stoppe all kommunal støtte til Black Box teater som følge av oppsetningen av et stykke med politiske angrep på navngitte personer med fremvisning av bilder av personenes private hjem, som således kan virke som en oppfordring til hærverk og brudd på lovgiving om privatlivets fred», lød forslaget fra Oslo Frp. Forslaget fikk bare Frps egne stemmer.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) reagerte umiddelbart på forslaget:

– Dette er forsøk på politisk sensur av kulturuttrykk, sa hun til Dagsavisen.

«Ways of Seeing» som ble spilt på Black Box 21.-30. november. Stykket skapte omfattende debatt og ble beskyldt for å krenke privatlivets fred. 6. desember ble Tor Mikkel Waras hus og bil utsatt for hærverk.

Kriminelle handlinger

Stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde (Frp) var blant dem som satte stykket i sammenheng med hærverket. Fremskrittspartiets Peter N. Myhre, som sitter i finanskomiteen i Oslo, hevdet i Dagsavisen at Black Box gjennom dette stykket oppfordrer til kriminelle handlinger.

Teatersjefene ved de to store institusjonsteatrene i Oslo reagerer sterkt, og støtter Black Box:

– Dette er helt absurd, kommenterer teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret.

– Å straffe Black Box på denne måten viser en manglende forståelse for fundamentale demokratiske prinsipper, og manglende forståelse for norsk teaterstruktur. Black Box er et programmerende teater som rommer frie teatergrupper og artister, understreker Tømta.

(Saken fortsetter under)

Hanne Tømta, sjef for Nationaltheatret. Foto: Mimsy Møller

Overfor Dagsavisen avviste Fremskrittspartiets Peter N. Myhre at forslaget innebærer sensur: «Vi vil ikke nekte Black Box å drive sin virksomhet, men vi vil ikke bruke kommunale penger på det».

– Dette er i praksis forsøk på sensur. Å late som noe annet er tull. Alle vet at et teater som Black Box er avhengig av offentlig støtte dersom de skal utfordre oss kunsterisk, sier Det Norske Teatrets sjef Erik Ulfsby.

– Jeg har aldri opplevd å få slike signaler fra politikere. Prinsippet om armlengdes avstand står sterkt i Norge. Dette gjør meg ikke veldig bekymret, Fremskrittspartiet er heldigvis temmelig alene om slik kulturfiendtlighet, sier Erik Ulfsby.

– Slikt foregår i land Fremskrittspartiet ikke liker å sammenligne seg med. Det er pinlig og helt uakseptabelt.

Vanvittig opprørt

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen er også sjokkert over forslaget:

– Jeg blir vanvittig opprørt og provosert av dette. Hele den nye kulturmeldingen er bygget rundt ytringsfriheten og grunnlovens paragraf 100. Det er bare i diktaturer vi ikke vil sammenligne oss med at denne type utspill kommer, mener Haaland.

(Saken fortsetter under)

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nasjonale Scene i Bergen. Foto: NTB scanpix

Ungarske tilstander

– Svært bekymringsfullt. Det viser en mangel på forståelse for grunnleggende prinsipper i et liberalt demokrati. Det ligner på Putin og ungarske tilstander, sier Therese Bjørneboe, redaktør for Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift, og ledende teaterkritiker.

Therese Bjørneboe. Foto: Fredrik Bjerknes

– Selvsagt er det forsøk på sensur, når et kommunalt subsidiert teater blir truet med å bli fratatt støtte på grunn av sitt repertoar, fastslår Bjørneboe.

– Man kan diskutere virkemidler og metoder, men dette er som om Jonas Gahr Støre skulle ha inndratt pressestøtten til avisen Dagen etter at Vebjørn Selbekk trykket karikaturene, kommenterer Bjørneboe.

Støtte i kommentarfeltene

Nettavisene Resett og document.no har omtalt saken etter at Dagsavisen først skrev om dem onsdag, og her får Fremskrittspartiets forslag bred støtte i kommentarfeltene. Også på Oslo Frps facebookside får forslaget mye støtte.

«Teateret Black Box fortjener ikke en eneste krone fra skattebetalerne. Det er ikke sensur å frata økonomisk støtte til de som filmer privatlivet til folk», skriver Oslo FrP.

– Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere, uttalte Peter N. Myhre til Dagsavisen.

- Feilaktig grunnlag

Teaterkritiker Lillian Bikset (bildet) avviser at forestillingen oppfordrer til kriminalitet:

Teaterkritiker Lillian Bikset

– At forestillingen oppfordrer til terror, hærverk og kriminalitet er myter som har oppstått i omtalen av stykket. Det har ikke rot i det som faktisk vises i stykket. Ikke bare er Fremskrittspartiets forslag et forsøk på å innskrenke ytringsrommet i Norge, det er gjort på helt feilaktig grunnlag, sier Bikset, som er teaterkritiker i Dagbladet, og tidligere kritiker i Dagsavisen. Hun sitter i juryen for den nasjonale teaterprisen Heddaprisen.

«Ways of Seeing»-regissør Pia Maria Roll uttalte til Dagsavisen: «Det er ren løgn at vi oppfordrer til kriminalitet. Dette er sensur».

– Det har nok hendt at politikere justerer støtte opp eller ned og gir noen signaler gjennom det. Men en så tydelig kobling mellom kutt i bevilgning og ett bestemt kunstnerisk prosjekt som i Oslo bystyre i går, det har jeg ikke sett i noe demokratisk land, sier Lillian Bikset.

– Det er alvorlig at et politisk parti i et demokratisk samfunn forsøker å sensurere kunstneriske ytringer på denne måten. Det er urovekkende og gir et politisk signal om at kunsten ikke skal være fri, mener Bikset.

Saken er opprinnelig publisert på Dagsavisen.no