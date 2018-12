Slik blir NRKs nye realitysatsing - skal kåre landets beste agent

- Plutselig føles tematikken veldig aktuell, sier Strix-produsent.

12. januar er det premiere på NRKs nye lørdagssatsing «Den ultimate agent». 16 deltakere deles inn i to lag og skal i hver episode gjennom et feltoppdrag og et hovedoppdrag. Laget som taper hovedoppdraget, må sende tre av sine medlemmer i hinderløypen «Flukten». Den som taper flukten, må reise hjem. Til slutt står de bare én deltaker igjen som kan kalle seg «Den ultimate agent».

Det er «Farmen»-produsenten Strix som står bak programmet. Det er utviklet i samarbeid med NRK og Paprika i Ungarn.

- Vi er veldig fornøyd med å kunne produsere egenutviklet reality. Vi føler at dette er et nytt univers som det ikke er laget reality på før, sier produsent Sigrid Hågenrud i Strix til Kampanje.

- Er det «Le Bureau» som har vært inspirasjonskilden her?

- Programmet har blitt utviklet i mange år, før vi så l «Le Bureau» , men vi leker med alt man har sett av spionerog referanser i film og tv, fra James Bond til «Le Bureau».

- Føles veldig aktuell

«Den ultimate agent» ble spilt inn i Budapest i Ungarn i oktober. Da hadde spionsiktede Frode Berg sittet fengslet i Moskva i ti måneder, og Bahareh Letnes og spionanklagene som haglet mot henne var fortsatt et hett samtaletema her hjemme.

- Det er mer en tilfeldighet som gjør at dette kommer akkurat samtidig, men plutselig føles tematikken veldig aktuell, sier Hågenrud.

Hun forteller at de både plukker fra virkelige og fiktive agentfortellinger.

- Vi prøver å sette dette i en realistisk kontekst, samtidig som vi leker med et velkjent univers.

Ledes av Martin Giæver

Martin Giæver skal lede programmet. Han har tidligere vært reporter i Dagsrevyen og programleder for «Sommeråpent» og «FBI».

- Det er overraskende mange likhetstrekk mellom journalistikk og spionasje. Det handler om å hente ut informasjon, finne kilder, snakke med dem så de blir trygge på deg. I begge roller må man jobbe raskt og finne smarte løsninger, sier Giæver i en pressemelding.

Han tror ikke selv at han hadde vært et godt spionemne.

- Spionene bør helst ligge lavt og ikke avsløre seg selv, og der hadde jeg nok slitt litt. Men vi har 16 fantastiske deltakere som det har vært svært spennende å følge.

