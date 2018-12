Liv Ullmann: – Det er jo ikke sånn jeg er!

Norges største film- og teaterstjerne er lei av bildet som er skapt av henne her hjemme som «hun med de triste øynene som alltid gråter».

Under årets Arendalsuka stilte Liv Ullmann opp i en timelang samtale med Anne Grosvold i en fullstappet kinosal der tema i første omgang var livet og karrieren. Ullmann fortalte at hun alltid leter etter sammenhengen mellom teksten og følelsen i seg selv.

– Det beste er den store nærheten som kan oppstå mellom skuespiller og publikum når man lytter og forstår. Det øyeblikket. Det er helt fantastisk, sa Ullmann.

På spørsmål fra Grosvold om hun var bitter for behandlingen hun har fått i Norge, var hun rask til å benekte at så er tilfelle.

– Men jeg ble alltid presentert som hun med de triste øynene som alltid gråter. Det er jo ikke sånn jeg er! Men nå kommer jeg jo hjem og er litt berømt, svarte stjernen kokett.

Under åets Arendalsuka snakket Ullmann om karrieren, livet og #metoo. Samtidig viste hun at hun mestret kunsten å le høyt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bundet av kunsten

Førstkommende søndag er det duket for en storslagen feiring av Liv Ullmann på Nationaltheatret i forbindelse med at hun kan blåse ut 80 lys på bursdagskaka. Ingen annen skuespiller nyter høyere respekt og har en større stjerne på den internasjonale filmhimmelen enn Ullmann. Hun er belønnet med tallrike priser og blitt Oscar-nominert to ganger for sitt skuespillervirke, men også som regissør har hun gjort seg markert.

Ullmanns internasjonale gjennombrudd kom med Ingmar Bergmans «Persona» i 1966. Filmen ble hyllet som en av Bergmans beste til da, og Ullmann selv tok steget over til verdensberømmelse.

Samtidig kom pressemeldingen som bekreftet at Bergman og den tyve år yngre skuespillerinnen var et par. Gjennom fem tiår har Ullmanns navn vært uløselig knyttet til den svenske mesterregissøren.

– Ingmar Bergman ga meg et fantastisk liv foran og bak kamera, fortalte Liv Ullmann i et intervju med Dagsavisen i fjor.

De to var et par i fem år, fikk datteren Linn Ullmann og bodde sammen på øya Fårö i Gotlands län i Sverige. I dokumentarfilmen «Liv & Ingmar» forteller Ullmann selv om hvordan forholdet deres gikk fra hengivenhet til dyster.

En ung Liv Ullmann fotografert i 1959 i Stavanger. Foto: Sverre A. Børretzen/NTB Scanpix

Til slutt tok Ullmann med seg datteren og flyttet fra ham.

– Kunsten bandt oss sammen. Da kjærlighetsforholdet tok slutt fikk vi et sterkere vennskap. Jeg skjønte jo kunsten hans og hva han sa, selv om jeg ikke kunne verbalisere den slik han kunne når han skrev og lagde filmer. Jeg skjønte også at han brukte meg, at jeg var ham fordi jeg forsto ham slik han så og forsto meg.

– Som en pornofilm

I intervjuet med Dagsavisen forteller Ullmann at hun ofte kom på besøk til Fårö etter at forholdet var slutt. Da opplevdes alt, også selve øya, som helt annerledes.

– Da slapp jeg å leve med ham, jeg slapp å sitte sammen med han ved frokostbordet da han satt der med hodet i hendene, ville være i fred og tenke på sine skapelser. Vi kunne jobbe sammen og lage kunsten vår sammen, men vi behøvde ikke å være private sammen på den måten to elskende er både når de elsker og hater hverandre. Derfor sier jeg at virkelige venner ble vi da jeg reiste. Selv sa jeg aldri at jeg reiste. Vi tok aldri avskjed.

Før Ingmar Bergman hadde Ullmann gjort seg bemerket i sin filmdebut med det som den gang ble betraktet som en sjokkerende nakenscene i Edith Carlmars «Ung flukt» fra 1959. Da Bergman ønsket at hun skulle kle av seg i forbindelse med innspillingen av «Saraband» i 2003, nektet hun plent.

I et intervju med The Guardian i 2015, sa Ullmann at hun aldri ville sagt ja til å være naken i en sexscene.

– Jeg kan ta et nærbilde av deg i en film, og det vil være vakkert. Men hvis jeg visste hva du tenkte hele tiden ville det vært annerledes. Det er opp til fantasien min. Kanskje jeg tar feil, men det er min forståelse av virkeligheten, uttalte hun.

Hun sier samtidig at hun synes noen av sexscenene i nyere filmer heller over mot pornografi. Ullmann trekker frem «Fifty Shades of Grey» som et eksempel på en film der det burde vært overlatt mer til publikums fantasi.

– Du kan ikke lage det som om det er virkelig. Da blir det som en pornofilm. Du må la publikum få bruke fantasien. Ved å vise alt, tar man bort for mye, mener hun.

Fikk romantikken tilbake på flyet



I NRK-serien «Datoen» fortalte Liv Ullmann åpenhjertig om livet sitt, blant annet da hun traff sin nåværende livsledsager – forretningsmannen Donald Saunders. De to traff hverandre gjennom UNICEF, som Ullmann var ambassadør for.

– Han var familiemann, og var alt dette jeg ikke var vant til. Han var aldri deprimert, våknet om morgenen og var glad, forteller Ullmann i programmet.

I 1985 giftet Ullmann seg med forretningsmannen Donald Saunders. VG kunne fortelle om «bryllupsfest i tre dager til ende» med 130 gjester etter at paret ble viet. Foto: AP Photo/Claudio Luffoli

Paret giftet seg i 1985 i Roma, men etter noen år gikk de fra hverandre. Ullmann var i tvil om forholdet virkelig var det rette for henne, men så møttes de igjen i en flykabin.

– Jeg satt på flyet til Sveits. Og i det flyet skulle ta av kommer Donald inn i flykabinen og sier: Ingen annen mann skal sitte ved din side. Det var jo det romantiske språket jeg savnet! Oi, han har det også! Da tenkte jeg at jeg ville fortsette vårt ekteskap, og det var det han ville.

Vil ikke avsløre metoo-opplevelser

Under samtalen med Grosvold i Arendal tidligere i høst, dreide spørsmålene seg etter hvert over på meeto-bevegelsen som blant annet har rettet søkelyset mot seksuell trakassering i film- og teaterbransjen, både internasjonalt og her hjemme. Ullmann mente metoo-debatten har vært for fokusert på privilegerte, vestlige kvinner.

– Jeg fatter ikke at metoo-bevegelsen, som er så sterk, ikke snakker om det store overgrepet som skjer mot kvinner i dag. Ikke nevner alle kvinnene i Afrika som må gå flere mil for å finne vann og som vet at på veien kan de bli voldtatt og drept. Men de har ikke noe valg, de må jo ha vann, sa Ullmann.

Selv har hun ingen planer om å fortelle om egne erfaringer med seksuell trakassering.

– Hvis jeg hadde kommet med min metoo, er det det vi ville ha sett i avisene i morgen. Nettopp derfor velger jeg ikke å gjøre det. Og jeg må si at jeg har aldri vært et offer, dette har ikke trukket meg ned. Men det at vi glemmer disse andre kvinnene, det synes jeg er vanskelig.

– Vår sjel blir ødelagt

Den vordende 80-åringen sa i intervjuet med Grosvold at hun håper hennes stemme kan være et verktøy for å rette et langt sterkere fokus på fattige kvinners kår. Siden 1970-tallet har Ullmann vært sterkt engasjert i situasjonen til kvinner og barn på flukt, både som FN-ambassadør og som medgrunnlegger av organisasjonen Women's refugee commission.

Hun var ikke nådig i omtalen av de som omtaler flyktninger som «forbrytere».

– Det går ikke an å si til mennesker som har måttet flykte fra sine hjem, at vi ikke har plass til dem. Vår sjel, Europas sjel, blir ødelagt av å snakke om flyktninger som om de er forbrytere alle sammen. Jeg skjønner at vi må har regler, men ikke regler som ikke gir mennesker noe valg.

Fremdeles norsk

I 2010 hentet Riksteatrets daværende sjef Ellen Horn Ullmann hjem til Norge for å spille i oppsetningen av Eugene O'Neills «Lang dags ferd mot natt» sammen Bjørn Sundquist og Anders Baasmo Christiansen. Det var da 20 år siden Ullmann, som debuterte som Anne Frank på Rogaland Teater i 1957, sist hadde stått på en norsk scene.

(Saken fortsetter under)

Skuespiller Lena Endre og rgissør Ullmann på plass i Cannes i forbindelse med filmen "Troløs" i 2000. Foto: EPA/AFP

Stykket reiste ut på turné og ble en braksuksess med utsolgte seter. Folk dro langveis fra for å se Ullmann på scenen, og kritikerne sparte ikke på rosen. Fem år senere var hun tilbake på Riksteatret, denne gang som regissør etter at nyutnevnt teatersjef Tom Remlov ba henne gjøre teater av Ingmar Bergmans «Fortrolige samtaler».

I 2017 var det duket gjestespill i Washington - til strålende kritikker.

Ullmann har bodd årevis i utlandet, og nylig var Dagbladet på besøk i huset til Ullmann og Donald Sanders i Key Largo i Florida. På spørsmål om hun fremdeles føler seg norsk, så hun nesten bestyrtet ut, går det fram av intervjuet:

– Å, ja! Jeg har i perioder levd en nomadetilværelse, men Norge vil alltid være hjemmet mitt. Alltid, understreket Ullmann.

