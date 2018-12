Han er nominert til årets verste stemme

Senker nivået på norsk offentlig debatt, mener Natt & Dag om den omstridte redaktøren for Ja til bilen i Oslo. – Russeavis-nivå, kommenterer årets verste stemme-nominerte Jarle Aabø.

Kåringen «årets verste stemme» i gratisavisen Natt & Dag skapte i fjor debatt da avisen kalte daværende kulturminister Linda Helleland for «dum» og «tomsete».

Nå er nominasjonene til årets pris klare: En av de nominerte er «DEG!!!» for din deltakelse i sosiale medier, som «truer hele demokratiet vårt», skriver Natt & Dag. Blant de tre nominerte er også «norske satirikere».

Den eneste enkeltpersonen blant de tre nominerte er «Jarle Aabø med Ja til bilen i Oslo». Den omstridte nettavisen og Facebook-gruppen har drevet hard kritisk journalistikk mot det rødgrønne byrådets samferdselspolitikk, og er blitt beskyldt for å spre hat gjennom sosiale medier. Den drives av PR-rådgiver Jarle Aabø.

«Årets verste stemme»

Prisen gis «til en person eller gruppe som i kraft av sin deltagelse har senket nivået på norsk offentlig debatt», heter det i begrunnelsen. «Årets verste stemme» er en av kategoriene i Natt & Dags Osloprisen, som deles ut årlig under en stor fest. Her kåres det beste og verste fra året som gikk i en rekke kategorier, som film, musikk, litteratur, uteliv og samfunnsdebatt. De nominerte velges av Natt & Dag-redaksjonen, og vinneren kåres gjennom nettavstemning.

– Hei Jarle Aabø, Dagsavisen her, du er nominert til årets verste stemme i Natt & Dag, hva synes du om det?

– DU er også nominert, kommenterer Jarle Aabø (han gjennomfører her et intervju med Dagsavisens journalist, med tanke på publisering på «Ja til bilen». En kortversjon ble lagt ut fire minutter etter intervjuet var over).

– Jeg er dobbeltnominert! Både som redaktør for «Ja til bilen i Oslo» og Facebook-gruppen «Ja til bilen». Og som DEG. Sammen med to og en halv million norske Facebook-brukere, poengterer Aabø.

– Men det å bli nominert til en pris i en russeavis synes jeg er bare morsomt. Det viser at vi har nådd fram til en ung målgruppe, 18-23, med journalistikken vår om samferdsel i Oslo

– Dum? Det må hun tåle

– Du blir omtalt som «en ekte byoriginal»?

– Jeg er ikke mer byoriginal enn det deg eller redaktøren i russeavisen Natt & Dag. Jeg oppfatter denne nominasjonsteksten som satire. Og det er morsomt. Jeg liker satire. At folk har sittet i en redaksjon og pønsket ut satire om deg er det ikke alle som opplever. Men jeg tror ikke de som har skrevet dette får jobb som tekstforfattere i Nytt på nytt, akkurat. Nivået er ikke akkurat der.

– Fjorårets kåring endte opp med Dagsnytt 18-debatt da kulturminister Linda Helleland ble kalt «dum», og mange reagerte...

– Dum! Det må hun tåle, bryter Aabø inn.

– Det er helt greit. Skal vi slutte å kalle hverandre dumme? Nei, det får være grenser for krenkelsesnivå.

Hat mot ung kvinne

I nominasjonsteksten heter det blant annet: «Hans utrettelige innsats for å puste ild i glørne rundt hatet mot en ung kvinnelig politiker, mens han samtidig melankolsk og selvhøytidelig hevder han taler funksjonshemmedes og småbarnsfedres sak mot å bli dyttet ut av Oslos bybilde, gjør ham til en åpenbar nominert til årets verste stemme».

– Natt & Dag beskriver «Ja til bilen» ganske krast. Hva er formålet med «Ja til bilen» slik du ser det?

– «Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo» skriver om samferdselssaker i Oslo, og det er godt stoff. Facebookgruppa «Ja til bilen» er et debattforum med over 23.000 medlemmer der det blant annet postes hva pressen skriver om samferdsel.

– I høst ble dere ble først tatt opp som medlem i forbundet Fagpressen, så ble dere avvist i Fagpressen. Vil dere gå en ny runde for å bli medlem?

– Det kan hende, det blir eventuelt langt fram i tid. Vi ønsket et fagfelleskap så vi kunne delta på kurs, konferanser, julebord og slikt med blader som Cupido, Svin og Sko. De er fortsatt medlemmer. Mens en samferdselsavis fikk ikke være med. Fagpressen lyttet til grønne kommunister som ergrer seg over «Ja til bilen i Oslo» istedenfor å spørre oss hva som er fakta. Saksbehandlingen står til stryk. Men dette er en fillesak.

Nettrollene

– Natt & Dag karakteriserer «Ja til bilen»-gruppa som «en slags hydra der hver hver hatytring som modereres bort fostrer ti nye» * Er det vanskelig å moderere bort uønskede ytringer i Ja til bilen?

– Nei, det er ikke vanskelig å fjerne uønskede ytringer. Men vi er utsatt for det samme problemet som Dagsavisen, VG, NRK, Aftenposten og andre tradisjonelle norske medier på Facebook: Kommentarfeltene kan ikke forhåndsmodereres. Jeg kan skrive på kommentarfeltet til Dagsavisen at du er (kriminell handling i strid med vær varsom-plakaten å publisere) uten at noen kan hindre meg i det. Jeg vil jo ikke gjøre det, selvsagt. Men jeg kan, sier Aabø.

– Det er et problem alle sliter med. Vi hadde en runde med graviditeten til Lan Marie Berg som førte til så mange stygge meldinger hos VG, Dagbladet, NRK, Dagsavisen og andre at pressen fikk seg en vekker. De innså hvor mange som må til for å moderere kommentarfelt. Når først nettrollene går berserk, ser det stygt ut, og det eneste Dagsavisen kan gjøre da, er å slette fortløpende, sier Aabø.

– «Ja til bilen» har 15 frivillige medarbeidere som sletter kommentarer i våre spalter så fort de klarer. Problemet er at grønne aktivister tar skjermdumper før vi rekker å slette, og legger det ut i sosiale medier som eksempler på hets i «Ja til bilen». Det er stygt gjort. Å publisere slettede meldinger er ikke mye stilig.

– Skal du delta på prisutdelingen?

– Hvis jeg har anledning og «Ja til bilen» vinner, kommer jeg. Ellers gidder jeg ikke.

* Fullstendig setningstekst i Natt & Dag: «Med Ja til Bilen-gruppa som en slags hydra der hver hatytring som modereres bort fostrer ti nye ønsker om at «EN VISS PERSON» skal stilles opp på Akershus festning, prøver han med iherdig motivasjon å dokumentere Oslos forfall nå som MDG er i byrådet».

