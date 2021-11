Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium



Bærekraft er et snodig ord. Om du sier det høyt i riktige forsamlinger kan du se dollartegn i øynene deres. Sleng på ordet «bærekraft» og alt er godt, riktig og miljøvennlig.

Ofte er det ikke sånn, det er grønnvasking av dårlig samvittighet.

Likevel, innimellom dukker det opp ting som kanskje gjør at en kan øyne litt håp for en miljøvennlig fremtid som også har elementer av moro i seg. Det svenske selskapet Cake har gått sammen med energiselskapet Vattenfall om å lage en motorsykkel som er hundre prosent fossilfri.

Uten karbonfotavtrykk

Hva så?, tenker du, det er da flere elektriske motorsykler. Vel, du tar ikke feil, men poenget her er at sykkelen altså ikke skal ha noe karbonfotavtrykk i det hele tatt, ei heller fra produksjonen. Dette fordi alle innsatsfaktorene skal ha «god samvittighet», og all produksjon skal skje på fornybar, svensk kraft. (Les: Vannkraft). Så får det være opp til kundene å bedømme om de kjøper ideen, og deretter sykkelen.

Selve motorsykkelen har et rimelig svensk design, altså minimalistisk og stramt. Foreløpig vites lite om spesifikasjonene, men den forrige sykkelen Cake laget veide rundt 75 kilo og hadde en rekkevidde på rundt 85 kilometer.

Det tar cirka 2 timer å lade den fra en stikkontakt, da fra 0 til 80 prosent. Prislappen på de øvrige syklene ligger på rett over 100.000 kroner. Eller tilsvarende en godt brukt BMW i3, om man skulle være opptatt av hvor mye rekkevidde man får for pengene.