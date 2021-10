Emma (33) ny MC-sjef hos Kawasaki

Lundin får ansvar for Kawasaki Powersport-produktene som innbefatter motorsykkel, ATV, UTV og vannscooter.

Kawasaki importeres til Norge av Norsk Motor Import AS (NMI) med hovedkontor i Førde og avdelingskontor i Oslo. Her tar hun over stillingen fra Kristian Østbye som går av med pensjon etter 45 år i bransjen.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og vil gjøre mitt ytterste til å fylle Kristian Østbye sine sko, sier Emma Lundin, produktansvarlig Kawasaki hos NMI i en pressemelding.

Kawasaki er et av landets sterkeste merkevarer innen MC-markedet.

Voldsom MC-vekst i koronaåret



MC-markedet vokste med hele 12,17 prosent i pr. 31. september, målt mot samme periode i fjor. I år har Kawasaki vært i utsolgt posisjon store deler av året, samtidig som det har vært Covid-19 utfordringer å få nok mc-er, ATV, UTV og vannscootere til Norge. Norsk Motor Import AS har 18 ansatte og omsatte for 120 millioner i 2020.

Emma Lundin kommer fra Bank Norwegian der hun har jobbet med markedsføring og kundekommunikasjon. Videre har hun tidligere hatt diverse salgs- og kundeservicejobb. Hun har studert økonomi, PR og kommunikasjon med spesialisering i merkevarebygging på Handelshøyskolen BI.

– Vi hadde nærmere 100 søkere til stillingen og gleder oss nå til at Emma Lundin tar fatt på oppgaven, sier Steinar Sandbye som er salgs- og markedssjef hos NMI AS i pressemeldingen.

Emma Lundin, produktansvarlig for Kawasaki hos NMI, sammen med Kristian Østbye som går av med pensjon etter 45 år i bransjen.

- Motorgleden våknet da jeg var 10



Motorgleden våknet i henne når hun som 10 åring fikk sitte bakpå sin fars Kawasaki GPZ900. Interessen har hun beholdt til voksen alder og hun tok MC-førerkortet i 2013.

– For å komme seg raskt frem til studiene på BI og senere jobb i Oslo ble motorsykkel et naturlig valg for å slippe å stå i kø i timevis, sier Emma Lundin.

Den første sykkelen var en Kawasaki Ninja 250 og har siden hatt en rekke motorsykler fra forskjellige produsenter.

– Å få muligheten til å jobbe med Kawasaki som merkevare er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har et grønt hjerte som banker, sier Lundin med et smil.

På fritiden driver hun med roadracing, som er banekjøring med uregistrerte kjøretøy. Hun tok kurs og fikk lisens hos Norges Motorsportforbund i 2019. Når hun ikke trener selv er hun gjerne med som instruktør på førerutviklingskurs.

Emma elsker miljøet og den unike stemningen som er på og rundt banen og har blant annet deltatt som instruktør på de to første kjørekursene i Norge for kvinner, i regi av WIMA – Kvinner med interesse for MC i Norge.

- Flotte, svingete veier i Norge



– Det blir en god del turer på flotte svingete veier i Norge med motorsykkel i løpet av sesongen og ferier tilbringes helst på en racingbane sammen med familien, forteller Emma Lundin.

Hennes samboer kjører også sykkel og konkurrerer i roadracingklassen Superbike. De møttes via MC miljøet og har to barn sammen. Hun er opprinnelig fra Sverige og bosatt med familien på Lillestrøm.

– Kawasaki har et enormt potensial og jeg ser frem til å skape et godt samarbeid med våre forhandlere og brukerne av Kawasaki MC, ATV, UTV og vannscootere, sier Emma Lundin. Markedet er stort og sammen kan vi nå ut til en større kundegruppe og fokusere på å levere førsteklasses service- og kvalitet.

– Jeg håper at bransjen er klar for litt nytenkende og innovative ideer. Sammen med vår markedskonsulent Camilla Tangen Jenssen skal vi lage masse moro som et sterkt kvinneteam hos Kawasaki importøren Norsk Motor Import, sier Emma Lundin.