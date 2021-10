Polestar lanserer tohjuling

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Skillet mellom sykkel, elsykkel, moped og motorsykkel blir stadig vagere, takket være elektrifiseringen av alt. Teoretisk sett ligger det ingenting i veien for at en vanlig sykkel med en batteripakke kan gå i hundrevis av kilometer i timen. At de ikke burde det, er åpenbart, men herfra er alt likevel bare nyanser.

Ikke at det gjør noe. Iallefall ikke når mopeder er blitt litt kule.

Vær ærlig, var moped egentlig noe kult? Jada, det var frihet når du var 16, men så

fort sertifikatet var innen rekkevidde ble mopeden parkert. Scootere, som også vel er en moped, fikk gå noe lenger, men kulheten til en scooter er bare målbar i Italia. Alle andre steder er de litt irriterende, litt i veien og bråkete.

Men så skjer det fremskritt. For der vi kanskje vil savne lyden av en V8-er i fremtiden, vil ingen savne lyden av mopeden. Men fremkommeligheten derimot, den har livets rett.

Moped for livet

Og nå har altså Polestar (du vet de elektriske bilene som ikke er en Volvo, men som åpenbart er litt Volvo likevel) lansert en moped. Vel og merke er dette et samarbeid i begrenset antall, men det er altså snakk om en en elektrisk moped fra CAKE, som lenge har stilt ut hos Polestar. Nå med Polestar-design og fonter.

Ifølge Polestar er den lette elektriske mopeden spesielt designet for å være enda mer allsidig når den brukes i kombinasjon med Polestar 2. Hva nå enn det betyr. Men hengerfeste på Polestar-bilen skal altså gjøre at sykkelen kan transporteres og lades direkte fra bilen, mens du er på farten. Drømmen om å ha med deg mopeden overalt med bilen er endelig oppfylt, om noen noensinne hadde en sånn drøm. Men det har likevel sine nifty kvaliteter, all den tid du kan kjøre bilen din nesten helt til mål, for deretter å hekte av elmopeden og ta deg helt i mål.

Prisen er på 42.000 kroner og rekkevidden er på 50 kilometer.