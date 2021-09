Snart kan du kjøpe flyvende motorsykkel

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Allerede i 2023 kan det være mer enn sparkesykler å se opp for i gatene. Da regner Jetpack Aviation med å lansere sine flyvende motorsykler, etter at de nylig gjennomførte en suksessfull prøveflyvning med selskapets første jetmotoriserte modell.

The Speeder er navnet, og resultatet er en flyvende motorsykkel drevet av jetmotorer. Den skal kunne ta av og fly vertikalt fra de fleste underlag, og skal til og med kunne fly på autopilot.

Opp i luften

Modellen det er snakk om skal være en ultralett utgave som dermed, i hvert fall foreløpig, ikke krever noen form for førerkort. Iallfall ikke i USA, hvor det er naturlig å anta at modellen blir lansert først. Den modellen vil fly i 100 km i timen, og ha en flytid på 15 minutter.

De har også en eksperimentell modell på trappene, men da er det snakk om å inneha småflysertifikat, for den flyr i 400 kilometer i timen og kan være i luften i 35 minutter. Det betyr teoretisk at du skal kunne fly mellom Oslo og Tjøme uten videre problemer, og det blir antagelig lite grunn til å krangle om hjemmekontor.

Luftig pris

Dette er i praksis foreløpig snakk om en slags vannjet for luften, men samtidig er det god grunn til å tro at dette kan revolusjonere en del former for reise. Så får man kanskje heller ta det med en klype salt at det hevdes at jettene vil bli drevet på klimanøytral jetbensin.

Prisen lurer du? Vel, den begynner på nesten 400.000 dollar, men det har ikke stoppet folk fra å allerede ha bestilt en variant, lenge før de er i produksjon.