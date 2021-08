Klassisk høsttur i klassisk Mercedes

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 08.01.2021

SELJORD: Det norske bilentusiastmiljøet er sannsynligvis større enn noen gang med sine mange fasetter og grupperinger med alt fra veteraner til nye sports- og luksusbiler, fra original til ombygd, fra historiske challengeløp til drifting.

Mange er organisert i foreninger og gjerne tilsluttet LMK og Amcar. Men det er også etter hvert blitt et utall av løsere grupperinger som er samlet mest på Facebook med enkelt organiserte turer og treff hvor kjøring, biltitting, erfaringsutveksling og sosialt samvær står i fokus.

FAMILIETREFF: Familien Lie Vikør i Nordheimsund er definitivt blant landets største Mercedes-entusiaster. De stilte med ikke mindre enn fem biler som hadde tatt turen de vel 25 milene til Seljord. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

2020 var ikke året for de store begivenheter, og så godt som samtlige større bilarrangementer, -treff og -utstillinger måtte kanselleres. Da var det greit å ikke være en så stor gruppe, slik at en kunne få gjennomført noe under sikre forhold med avstand og likevel være sammen. Slik som Stjernevognens høsttur til Seljord i Telemark.

MORGENGRY: Lørdag morgen og en regnfull natt er i ferd med å gå over i en lettere dag og åpenbarer en klassiske Mercedes-samling på norske skilter du skal lete lenge etter. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Direktørplassen

Det er langt fra alle gamle biler vi gjerne inntar posisjonen som passasjer «til høyre bak» på langtur. Men å bli invitert med som passasjerer i Vidar og Lise Ingebretsen i deres åpne Mercedes-Benz 300 Adenauder Cabriolet er ikke vanskelig å si ja til.

En bil så enorm at avstanden fra forsetene til de komfortable baksetene holder passasjerene greit adskilt med den etter hvert så berømte «meter’n» og en akselavstand som innbyr til komfort. Kombinert med Mercedes-ingeniørenes kunnskap og håndverkskvalitet av høyeste klasse skal du lete lenge etter en mer komfortabel bil enn denne, og du finner i hvert fall ingen andre fra 1953. De 12 milene fra Drammen går som en drøm sammen med en liten håndfull andre Stuttgart-klassikere.

CABRIOLET ELLER COUPÉ? Designeren Paul Bracq gjorde en kjempejobb med å komme opp med nye, nydelig avstemte Coupé- og Cabriolet-designer til W111-modellen for 1960-tallet. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Mercedes-familien

Vel fremme ved målet på Seljord Hotell dukker også familien Lie Vikør opp med venner og hele fem biler fra 1960- og 1970-tallet opp etter en tur på fem timer og 24 mil fra Nordheimsund.

Sprekt!

NORSK ORIGINALVOGN: Bjarne Koren cruiser frem i sin nydelige 1962 300 SE Cabriolet som har vært i Norge siden den var ny for snart 60 år siden. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Og en etter en kommer også de øvrige bilene fra østlandsområdet, slik at parkeringen foran hotellet blir en ren maktdemonstrasjon av klassiske Mercedes-Benz-vogner fra 1950-tallet og fremover. Den uformelle gruppens medlemmer tilhører definitivt landets største og mest kunnskapsrike Mercedes-entusiaster, så de 10 – 12 bilene slår vel ikke et feilslag på lørdagsturen i vakker telemarksnatur underveis fra Seljord over Brunkeberg og Kvitseid frem til Vrådal og sydover på østsiden av Nisser frem til Treungen helt i sydenden.

VERD EN OMVEI: Z Museum i Treungen er en utrolig samling av alt du var omgitt av som barn, men som er borte nå., fra leker, hatter, klær, butikker og håndverk av ulike slag til Donald-effekter og gamle kjøretøyer. Nærmest en Mercedes-Benz 300 Adenauder i lukket Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Z Museum

Her etablerte Johan Ziener Thronsen Z Museum i 2012 etter å ha samlet på «alt» som kan bringe minnene tilbake for de av oss som i hvert fall har rundet 50 med god margin.

Mye av samlingene er Ziener-familiens private, samtidig som det både har kommet donasjoner og utlån av gjenstander og hele samlinger av alt fra leketøy til hatter, Donald-ting, tannlegekontor, kino, radioer, emballasje, bilverksted, kirke…alt du kan tenke deg er samlet på de 2.000 kvadratmeterne i museet.

Selvsagt er det også biler, gjerne av merker og modeller som var blant de vanligere i Norge, men også noen eksklusive eksemplarer av ulike merker, også en håndfull Mercedes-Benz-modeller.

Du kan velge å tilbringe hele dagen i museet for å få med deg «alt», eller la deg imponere litt mer overfladisk i løpet av et par timer slik vi må gjøre for å rekke tilbake før regnskurene igjen skulle dominere. Men ikke før vi hadde cabbet ned kjørt i den friske høstluften langs kanten av regnet og sett årets vakreste regnbue prege himmelen.

En opplevelse du aldri får med en bil med tak.