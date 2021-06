- Fra 16. juni kan man søke om personlige bilskilt i flere størrelser. Jeg vet at

mange bilentusiaster der ute har ventet på denne gladmeldingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Siden 2017 har det vært lov å bruke personlige kjennemerker på bil med skilt i vanlig størrelse. Nå åpner regjeringen opp for at personlige kjennemerker kan komme i både store og små størrelser og for ulike kjøretøy.

Mer personlig preg på skiltene



– Regjeringen åpner nå opp for at flere skal kunne sette et personlig preg på kjennemerkene på kjøretøyet sitt. Hvis ønsket er et personlig skilt i amerikansk størrelse på bil, eller personlig skilt på motorsykkel eller tilhenger, så åpner vi nå opp for nettopp det, sier Hareide.

Dagens ordning for personlige kjennemerker gjelder kun i ordinær størrelse, altså 52x11 centimeter. Fra 15. juni blir personlige kjennemerker tilgjengelig i enda flere størrelser:

"Stort-høyt" (34 cm x 21 centimeter)

"Lite-smalt" (30 cm x 8,5 centimeter)

"Lite-høyt" (22 cm x 15 centimeter)

Amerikanske skilt (30 cm x 15 centimeter)

Skilt til tilhenger (47 cm x 11 centimeter).

– Nå vil enda flere vil kunne velge hva som skal stå på kjennemerket sitt. Det blir flere typer kjennemerker til flere forskjellige typer kjøretøy. Ikke nok med det, overskuddet ved å kjøpe denne typen skilt, som er på 9000 kroner, går også til et godt formål, nemlig trafikksikkerhet, sier Hareide.

Det vil bli mulig å bestille de nye skiltstørrelsene fra 16. juni.