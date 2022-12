PERFEKT REPLIKA: Lancia satset over evne på racing midt på 1950-tallet. En satsing som holdt på å velte hele produsenten, men Ferrari kom til unnsetning og overtok deres Formel 1-team og biler, Lancia D50. Den var ulikt alt annet med nærmest all vekt mellom hjulene i en kompakt racer. Resultatet ble en suksessfull racer som Ferrari overtok og modifiserte for 1956-sesongen til det som er kjent som Lancia-Ferrari D50. Ingen av disse bilene har overlevd, men denne er en av seks eksakte replikaer bygd for noen år tilbake, og sannsynligvis den eneste til Ferraris konfigurasjon. Foto: IVAR ENGERUD / FINANSAVISEN