Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



RØMØ, DANMARK: «Djevelen er i detaljene» heter det. Og detaljene på Vidar Haugens Ford kan studeres i timer uten at øynene blir trette. Det er et arbeid som savner sidestykke i Norge!

– Jeg hadde lyst til å bygge noe nytt ut fra egne tanker og ideer i stedet for å restaurere eller modifisere en bil. Kall det gjerne skapertrang og et ønske om å lære mange av de metodene og teknikkene som ble brukt for å bygge bil for hånd tidligere. Blant annet hadde jeg aldri brukt et «engelsk hjul» til å forme plater før jeg gikk løs på prosjektet, forteller Vidar Haugen, mens vi beskuer hans nydelige 1929 Ford A Speedster, designet og bygget av ham selv.

LUFTIG: Fruen får en fartsfylt luftetur i solnedgangen på Rømø Strand. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Etter mer enn 20 år i garasjen er han klar til å vise resultatet for sine europeiske kompiser og publikum på Rømø Motor Festival.

Hundrevis av bilbyggerentusiaster og titusenvis av publikum har strømmet til den vakre stranden på Danmarks sydvestkyst.

Og det kanskje vakreste og mest fantastiske bygget de ser er norsk, bygd i en garasje på Lillehammer.

MESTERVERK: Vidar Haugen på Lillehammer kan være stolt av sitt fantastiske hjemmebygg. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

– Inspirasjonen er kanskje først og fremst fra en Bentley 3/8 Per Gjerdrum hadde fått bygd tidlig på 1990-tallet med et fantastisk vakkert karosseri i råaluminium. Jeg var også inspirert av de nordiske spesialracerne som ble bygd i Sverige, Danmark, Finland og Norge i perioden rett etter andre verdenskrig.

Oftest var disse racerne bygd med enkle midler på førkrigs Forder, drevet av Ford V8-motor. Også her i Norge ble det bygd en drøy håndfull slike racere, og da de kjørte det første Gardermoracet i september 1947 kom det bortimot 40.000 tilskuere.

– Jeg hadde dog et ønske om å heve standarden på selve bygget noen hakk fra de hjemmebygde racerne fra den gang. Målet var også å lage så mange som mulig av delene selv, forteller Vidar.

VAKRE DETALJER: Hele bilen er en nærmest endeløs studie i vakre detaljer, designet og bygget for hånd av Vidar selv. Som dette tanklokket. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Vokste opp i garasjen

– Jeg vokste opp i garasjen til faren min, som var en av stifterne i Lillehammer Veteranvognklubb. Så valget om å bli mekaniker var ikke så vanskelig.

Utdannelse som mekaniker ble tatt på Nordre Ål VGS, og i militæret jobbet han som bilberger og gjorde i FN-tjeneste i Libanon på begynnelsen av 1990-tallet. Siden ble det mange år i bilbergingstjeneste på Lillehammer før han begynte i bilutleiebransjen for drøyt ti år siden. Begge deler for Sulland-gruppen.

Tankene om et omfattende byggeprosjekt ble konkretisert, og i 1996 fant han et riktig Ford A-chassis. Det skulle være base for prosjektet, som fortsatt manglet det meste, bortsett fra pågangsmot. Ideene om et spesialbygg ble presentert og godkjent av Biltilsynet et par år senere, og da var det bare å starte opp.

UTGANGSPUNKTET: Bilen er bygget på en ramme fra en 1929 Ford A. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Minimalt utgangspunkt

Siden dette ikke dreide seg om en restaurering mot et definert originalmål, designet og bygget Vidar detaljer underveis for å fylle formålet. Nærmest hver del som ikke er hentet fra Fords drivlinje, understell og motor er spesiallaget.

A-Ford-rammen fra 1929 ble smalnet inn bak for å tilpasse den til et speedsterkarosseri av eget design. Motoren er en 1949 Ford V8 stasjonærmotor levert til Norge med Marshall-hjelpen. Den har fått «godsaker» som Offenhauser topper og innsug, doble Stromberg 97 forgassere og kam fra Iskenderian, alle anerkjente navn i hot rod-miljøet.

Girkasse og bakaksel er fra 1937 Ford, mens bremsetromlene er fra 1938 Lincoln og framakselen er bearbeidet fra en 1929 Ford A.

MARSHALL-HJELP: Motoren er en Ford V8 industrimotor som kom til Norge med Marshall-hjelpen etter krigen. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

21 års detaljfokus

At det skulle ta over 20 års fritidsinnsats av og på i garasjen å fullføre prosjektet hadde han nok ikke regnet med. Men slik er jo livet. Du har ikke alltid tid til å bruke hundrevis av timer i garasjen hvert år i kombinasjon med jobb, familie og andre interesser. Vidar mistet ikke målet av syne, selv når det ikke skjedde så mye. Å ta snarveier var uaktuelt.

Alt av karosserideler ble formet og produsert hjemme i garasjen med inspirasjon fra gamle tidsriktige bygg og racerbiler fra 1920- og 1930-tallet. Både Ford, Bugatti og andre merker har vært studert i detalj for å finne løsninger og utforminger på selv den minste brakett eller bryter.

Sakte, men sikkert skred prosjektet frem med en idérikdom, presisjon og detaljeringsgrad som går utenpå det meste som er blitt bygd av bil i Norge tidligere. Målet var ikke å bli fort ferdig, men å skape mest mulig selv.

I perioden 1999 til 2014 ble det bare bygget enkeltdeler i påvente av å få tilgang til engelsk hjul. Et verktøy som var alt for dyrt ved starten av prosjektet, men da det var i hus ble karosseriet formet bit for bit. Etter hvert også med hjelp fra sønnen Simen de siste årene for fullførelse.

RÅALUMINIUM: Den visuelle effekten av polert aluminium uten lakk tar pusten fra noen og enhver. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Dansk debut

Etter å ha vist prosjektet på Oslo Motor Show, ble «alt» klart til en fartsfylt og herlig debut på Rømø Motor Festival. Lovordene var mange og beundringen stor fra både eksperter og allmennheten.

– Det er selve byggingen som er målet og gleden for meg. Når bilen blir ferdig er mindre interessant. Og når den er ferdig er den til for å brukes, slik at den kan samle brukspatina, sier Haugen før han lar kreftene slippe løs på sandstranden.

TIL Å BRUKES: Europeiske veteranbilentusiaster og publikum fikk hakeslipp da Vidar Haugen kjørte sin hjemmebygde Ford Speedster på Rømø Motor Festival. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Bakhjulene spinner seg ned og kaster sanden til værs før farten øker de vel 200 meterne frem til målgang i det vennlige showracet på stranden. Og skulle du ønske å gå løs på et slikt byggeprosjekt, har han et godt råd.

– Jeg kunne få av de fagene som skulle til for å bygge denne bilen, så dette er noe alle kan greie. Det er interessen som bestemmer hva du får til. Men du må være villig til å bruke mye tid, veldig mye.