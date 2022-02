Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Klasseseieren i Le Mans 24 i 1962 henger fortsatt skyhøyt i Pickersleigh Road, og i hjertene til alle som elsker Morgan.

Seieren i klassen for biler med toliters slagvolum eller mindre, er fortsatt noe av det gjeveste, om ikke det største den lille bilprodusenten i Worcestershire har fått til.

Hardtopp som standard

60 år har gått siden Christopher Lawrence og Richard Shepherd Baron kjørte en flaskegrønn Plus 4 Supersport, med registreringsnummeret TOK 258, til seier i Frankrike. Det feires med den nye spesialutgaven Plus Four LM62. Det er første gang at en hvit hardtopp, inspirert av originalen, følger med som standardutstyr fra fabrikken.

– Alle de 62 eksemplarene ble solgt ut første dag, og det ble dessverre ingen til Norge. Men om den hadde kommet hit til lands, ville prisen ha vært cirka 1.120.000 kroner, sier Mads Dessen hos Insignia i Oslo.

SØLVPILEN: Har du vært med en stund har du skjønt det. Eikefelger skal helst være lakkert i matt sølv, mens spinnerne er kromforgylte. Hardtoppen er en moderne variant av originalen. Foto: Morgan Motor Company

Kan levere lignende

Dessen har overtatt som daglig leder etter Thomas Øvreseth, som har trukket seg fra den daglige driften, men han er fortsatt medeier og styremedlem i den kjente bilforhandleren.

Dessen forteller at de i prinsipp kan bestille en Plus Four med tilsvarende spesifikasjoner som LM62, til en lavere pris. I Storbritannia var prisen på LM62 fra 78.995 pund, vel 952.000 kroner. Ordinære Plus Four er priset fra 980.000 kroner her til lands.

ETTERTANKE? Le Mans-vignettene er ikke veldig forseggjorte og fremstår mest som en ettertanke. Inngravering i dashbordet hadde vært å foretrekke. Foto: Morgan Motor Company

Plus Four LM62 var tilgjengelig i to farger; mørkegrønn og rød. For å banke det fast at dette er en spesialutgave, er det egen grafikkpakke med vink til historien.

Løpstallet 29 er likt med Le Mans-bilen, i tillegg er det Le Mans-bensinlokk og sølvfargede eikefelger.