Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Oxford-baserte Electrogenic har tatt for seg den gamle sportsbilen, og hevder at dette er den første Morgan-bilen med fire hjul som har fått utført en profesjonell elbilkonvertering. Det kan stemme. Morgan-fabrikken har selv forholdt seg til elbil-prototyper basert på 3 Wheeler.

Rekkevidde på 241 kilometer

Den bensindrevne rekkefireren er fjernet og erstattet med en Hyper9 høyvolts børsteløs elmotor, som byr på 80 kW og et dreiemoment på 235 Nm på bakhjulene, via den tradisjonelle girkassen.

Klemt innunder karosseriet finner vi en batteripakke på 37 kWh, som er nok til å gi den aldrende skjønnheten en rekkevidde på 241 kilometer pr. oppladning. Electrogenic har også konvertert en 1976-modell Triumph Stag til elbil, der elpakken erstatter den til tider svært beryktede 3,0-liters Triumph V8-motoren. Type 2 ladekabel benyttes.

KLEMT INN: I utgangspunktet er det ikke god plass i en Morgan 4/4, noe motorrommet fortsatt bærer preg av. Foto: Electrogenic

Snaue 350.000 kroner

Konverteringene er i første omgang myntet på det britiske markedet. Cirkaprisen er 30.000 pund, snaue 350.000 kroner, med forbehold om at andre prosjekt kan være forskjellig priset.

Det er ikke mulig å kjøpe komponentene som en komplett pakke, men selskapet ønsker å hjelpe utenlandske kunder. For øyeblikket har Electrogenic en samarbeidspartner i Frankrike, men ingen andre steder. Såfremt man har en lokal samarbeidspartner, som sørger for at bilene bygges om i tråd med lokale krav til ombygging av bil, vil britene selge løsningen til Norge.