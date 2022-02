Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Ti måneder etter at de første tegningene av Morgan Plus 8 GTR ble offentliggjort, er den første av det som kun skal bli ni eksemplarer ferdig bygd.

Hvert eksemplar regnes som et one of a kind bespoke-bygg, og følgelig vil nok spesifikasjoner og farger variere.

Den førstefødte har blå Yas Marina-lakk, som en hyllest til 1990-tallets Plus 8-racer «Big Blue».

AVSTUMPET: I profil ser det ut som om Morgan-en mangler «noe», der hekken stuper ned fra taket. Foto: Morgan Motor Company

Bristol uteble

Nye Plus 8 GTR er bygd på chassis bygd før 2018, som opprinnelig var tiltenkt Bristol og deres speedster-modell Bullet. I stedet ble det med tanken, og Morgan hentet tilbake chassisene.

Alle ni blir utstyrt med den gamle og selvpustende 4,8-liters BMW N62 V8-motoren, som også tjenestegjorde i X5, 550i, 650i og 750i, der den hadde litt færre hester.

Grep som høy skulderlinje, redesignede hjulbuer, ny frontsplitter, nye forskjermer og en ny hekk – alle banket til for hånd i aluminium – preger bygget.

Med luftinntak i hardtoppen er racing-estetikken komplett, mener Morgan selv. Innvendig er det tilsynelatende skallseter av karbonfiber, som i finere Caterham-bygg, og flust av racing-detaljer.

TILLETT: Skallsetene later til å stamme fra Tillett, men ser mer komfortable ut enn de er hos Caterham. Foto: Morgan Motor Company

Dyrere og dyrere

Prisen er ikke offentliggjort, men Morgans øverste spesialbygg har de siste årene blitt dyrere og dyrere.

Med såpass få eksemplarer og eksklusiviteten spikret er neppe en pris på 2,5 millioner kroner å ta for hardt i. Det kan til og med vise seg å være et konservativt estimat.