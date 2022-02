Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



I 2021 lanserte Audi to konseptbiler kalt «grandsphere» og «skysphere», for å vise verden hvordan fremtidens elektriske luksusbiler kan komme til å se ut.

Ordet «sphere» skulle ifølge Audi være en referanse til en ny form for luksus, der passasjerene stenger seg inne i en privat kokong som holder resten av verden på avstand.

De to konseptbilene på godt over fem meter var flate og brede, med digre hjul, mye glass og en diger grill som minnet litt om katten fra Alice i eventyrland.

KOM FØRST: Audi viste frem SkySphere Concept i 2021, som et eksempel på hvordan en elektrisk luksusbil kan komme til å se ut i fremtiden. Foto: Audi

Bil på månen

Men det er jo Cadillac som tradisjonelt har hatt hevd på digre luksuriøse flak med enorm grill.

Det ville jo vært for galt om Audi skulle få definere seg som hovedleverandør av fremtidens luksus. Etter litt idémyldring fikk kanskje markedsavdelingen tildelt det siste wienerbrødet for å knytte Cadillacs samling med «Halo»-konsepter til «space».

På 50 og 60 -tallet vokste halefinnene om kapp med håpet om å bli den første nasjonen til å kjøre bil på månen, og både baklys og panserpryd symboliserte USA som romfarts-nasjon. Nå spiller Cadillac igjen på ordet «space», men denne gangen fokuserer de på det indre fremfor det ytre rom.

TØFLER OG PUFF: Cadillac InnerSpace Concept har innebygget fotskammel som kommer frem under sofaen, og avslører et par tøfler. Foto: Cadillac

Propell

Cadillac InnerSpace Concept er den tredje farkosten i samlingen av konsepter de har kalt for «Halo», eller da altså «Glorie» på norsk.

Begrepet farkost favner jo litt bredere enn ordet bil, og passer bedre da to av dem ikke har ratt, og den tredje har propeller i stedet for hjul.

Sistnevnte kalt PersonalSpace minner litt om en flygende boksåpner, og har kun plass til en person. Designen til InnerSpace må kunne sies å være betydelig mer vellykket, og der er det dessuten montert sofa for to.

ENKELT INNSTEG: Cadillac InnerSpace Concept åpner både tak og dører, samt svinger halvparten av sofaen ut, for å gjøre det så enkelt som mulig å sette seg inn. Foto: Cadillac

Som Toyota

Møbelet deler seg på midten og svinger utover for ombordstigning, litt på samme måte som det Toyota eksperimenterte med i et forsøk på å gjøre det enklere for eldre å sette seg inn.

Videosnutten med sjøsprøyt og knudrete landskap er befolket av mennesker som tilsynelatende ikke har noen utfordringer med bevegeligheten, og ser ut til å være opptatt av alt annet enn å kjøre bil.

ENDA LENGRE: Cadillac InnerSpace concept er over seks meter lang, og slår sånn sett Audi-en. Foto: Cadillac

Tøfler

I et intervju med Automotive News uttalte direktøren for General Motors Advanced Design Studio California, Frank Saucedo, at de pleide å designe biler, men nå designer de opplevelser.

Ifølge ham er den teknologiske utviklingen i ferd med å forvandle bilkjøring til en opplevelse som ikke krever noe av passasjerene.

Som et symbol på hvor mye det går an å slappe av i Cadillac InnerSpace har de bygget inn en fotskammel under sofaen. Når den glir ut og stanser i fremre posisjon ligger det et par tøfler oppå, sammen med noe som ser ut som badehåndklær.

Ratt og pedaler er tydeligvis ikke en gang på listen over tilvalg i fremtiden.

KAN NYTES: Cadillac InnerSpace concept skal ifølge produsenten legge til rette for at utsikten kan nytes, uten at bilen plager de om bord med å kjøre bilen. Foto: Cadillac

Massiv kladd

Konkrete tall for ytelse og rekkevidde bys det ikke på, men ifølge Cadillac har de gått bort fra den vanlige oppskriften med å legge batteriet som en massiv kladd i gulvet, og i stedet for spredd det rundt omkring i bilen.

Hensikten skal ha vært å gjøre bilen så lav som mulig.

SPLITT: Cadillac InnerSpace Concept er utstyrt med en sofa som splittes på midten når dørene og taket åpnes. Foto: Cadillac

Det må anses som måloppnåelse når ikke bare dørene, men også taket åpner seg for å slippe inn passasjerene.

Store glassflater ville gitt tilnærmet uhindret utsikt, hvis de ikke hadde montert en vegg av skjermer i en bue foran sofaen.

MASSIVT: Dashbordet består en massiv vegg av skjermen, som kan gjengi et perfekt bilde av veien du ellers ville vært i stand til å se dersom de ikke var der. Foto: Cadillac

Smakfull bag

I noen av videosnuttene kan en se hvordan en av passasjerene deltar i et meditasjonskurs i fart, mens det i en annen illustreres hvordan de kan se en perfekt gjengivelse av veien som er skjult bak de digre skjermene.

For å markere overfor tyskerne hvem som virkelig kan dette med å lage store biler med liten plass, er toseteren Cadillac over seks meter lang.

SÅNN PASSE: Til å være seks meter lang og bare ha to seter, er ikke Cadillac InnerSpace Concept utstyrt med noe særlig stort bagasjerom. Foto: Cadillac

Bagasjerommet er avbildet med en smakfull bag, for å understreke at kundene som en gang i fremtiden kjører rundt i denne allerede har garderobe og tannbørste på destinasjon.

Grillen på Cadillac-en har også blitt utstyrt med en rekke LED-lamper, og likheten til den delen av Alice i eventyrland der kun smilet står igjen mens katten forsvinner, er slående.

Foreløpig er disse konseptbilene fra Audi og Cadillac kun ingeniørmessig dagdrømmer, men kanskje du en vakker dag kan få oppleve hvordan det føles å ha en bil som er lengre enn garasjen.