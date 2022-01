Den klassiske MINI-en så dagens lys i 1959. Skapt under en oljekrise, basert på idéen om å spare drivstoff og transportere fire passasjerer samt bagasjen deres, med et minst mulig fotavtrykk.

- Med MINI Recharged, får den klassiske MINI-en nytt liv med elektriske krefter i bilens originale innpakning, skriver BMW Group Norge i en pressemelding.

Idéen ble født allerede før lanseringen av elektriske MINI Cooper SE i 2019.

Gir nytt liv til gamle Minier



På bilutstillingen i New York året før, viste man frem «Classic MINI Electric»; et unikt og nøye restaurert eksemplar av den klassiske MINI Cooper. Den opprinnelige motoren var derimot erstattet av en elektrisk motor. Reaksjonene var så positive at et dedikert team på MINI-fabrikken i Oxford jobbet videre med prosjektet og utviklet planen for å gi et tilsvarende tilbud til eiere av klassiske MINI-er i Storbritannia.



MINI Recharged passer sømløst inn i merkets fremtidige strategi, som også inkluderer sirkulær økonomi. Ingen nye biler skal produseres, men høyt elskede og eksisterende biler får en form for nytt liv.

Med arven i behold

Varsom håndtering av den historiske originalen er en viktig del av konseptet, derfor gjøres kun reversible endringer på bilens konstruksjon under ombyggingen. Bensinmotoren til hver bil blir behørig merket og lagret. Dermed er det også mulig å sette bilen tilbake til sin opprinnelige stand på et senere tidspunkt.

Etter ombyggingen, får den klassiske MINI-en sine krefter fra en elektrisk motor på 90 kW. Fra stillestående til 100 km/t rekker sekundviseren å flytte seg omtrent ni ganger. Høyspentbatteriet kan lades med en effekt på opptil 6,6 kW og holder på nok energi til å gi bilen en forventet rekkevidde på rundt 160 kilometer. Det karakteristiske sentrale instrumentpanelet, kjent siden bilens tidlige dager, oppdateres også for å kunne vise nødvendig informasjon om rekkevidde, girvalg og annet.

Bilene som bygges om krever ikke en ny registrering i Storbritannia, men hver bil vil få sitt unike nummer. Etter ombyggingen kan den klassiske MINI-en igjen bli en del av bybildet i soner som i dag er forbeholdt null- og lavutslippsbiler, og ellers er utilgjengelig med en forbrenningsmotor under panseret. Det betyr også at den elektriske klassikeren kan kjøre rundt på Oxford Street eller Piccadilly Circus i London uten at sjåføren må betale byens miljøavgift.

Helt elektrisk fremtid

MINI leverte 302 114 nye biler globalt i 2021, en oppgang på 3,3 prosent fra 2020. På verdensbasis valgte flere enn hver tiende MINI-kunde i fjor en helt elektrisk MINI. I Norge valgte mer enn hver tredje MINI-kunde elektrisk.

Den elektriske kjernefamilien til MINI vil i løpet av de neste årene inkludere en ny 3-dørs-modell, en ny crossover-modell i småbilsegmentet og en crossover-modell i kompaktsegmentet. Fra 2030 og utover vil MINI kun lansere elektriske modeller. Prosjekter som MINI Recharged viser at det tradisjonsrike britiske selskapet, eid av BMW Group, tar sin arv på alvor på vei inn det som blir en ny æra.