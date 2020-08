Sånn generelt er den norske bilparken egentlig ganske så kjedelig. Den domineres av helt vanlige, fornuftige biler. Ofte snakker vi SUV, med gode og praktiske egenskaper.

Og det er helt greit, for all del. Men da er det samtidig ekstra befriende å kjøre biler i den helt andre enden av skalaen.

De som ikke er fullt så praktiske eller «fornuftige», men som leverer et stort glis om munnen og en følelse av lykke – på hver bidige kjøretur. Det trenger ikke å være en brautende sportsbil med V8-er og 600 hk.

Tvert imot. Det beviser nemlig Mini John Cooper Works (JCW) til gangs. Her snakker vi liten bil, stor motor og til en pris som ikke ruinerer deg fullstendig.

Hvordan er den å kjøre?

Mini JCW er bilen du får lyst til å kjøre bare du ser på den. Kompakte mål, lav vekt (1.200 kg) og en hissig turbomotor. Det i seg selv er jo en velkjent oppskrift på lykke.

Setter du bilen over i sportsmodus og finner noen gode landeveier, raser milene bokstavelig talt unna. Gokart-følelsen er helt klart med gjennom svingene. Bilen sitter limt til veien, mye takket være det avanserte sportsunderstellet.

Interiøret er både funksjonelt og særpreget.

Styringen er sylskarp og vektingen på rattet er relativt tung. Med 231 hk rett på forhjulene, er dette en bil du må jobbe litt med. Under hard akselerasjon må du holde godt fast i rattet, så den ikke stikker til siden.

Prikken over i-en på vår testbil er at Minien er utstyrt med manuell 6-trinns girkasse. Det føles bare veldig riktig å gire selv, på denne bilen. Og etter en god uke bak rattet, merkes det at den manuelle girkassen er et savn. I alle fall under aktiv kjøring på landeveien.

Hadde de 20 prosentene, som kun velger å ta lappen på automatgir i dag, prøvekjørt denne bilen først, er det lov å tro at statistikken hadde sett noe annerledes ut.

Mini John Cooper Works der den trives best: På svingete og smale landeveier.

Finest utenpå eller inni?

Det er flere detaljer som hinter til at dette ikke er en helt standard Mini Cooper. På utsiden har bilen blant annet fått en ny frontfanger, med store luftinntak. Bak finner vi de to frekke, midtmonterte pottene og en rapp, liten hekkspoiler.

En liten, men viktig detalj.

Testbilen har også fått såkalte «bonnet stripes» – altså egne striper på panseret som skal sørge for å vekke enda litt mer oppmerksomhet i nabolaget.

På innsiden sitter du godt i sportssetene. Også den opplevde materialkvaliteten er god.

I kjent Mini-stil, finner vi en rekke særpregede detaljer. Her snakker vi alt fra vippebryterne, til den runde utformingen av infotainmentskjermen. På sistnevnte kjenner vi igjen mye av strukturen til modermerket BMW. Det er ingen ulempe.

Sportssetene er gode, med mange justeringsmuligheter. Testbilen har også head up-display, men av den "billige" sorten – med glassplaten som stikker opp.

Hvordan er plassen?

Tross bilens svært kompakte mål, er plassen foran helt fin for to voksne.

Naturligvis er det ikke bilen du tar med familien, onkel Kåre og tante Gunn på ukentlige hytteturer i. Da er nok faren for litt trykket stemning til stede. Enten det handler om plass, eller mangelen på komfort. Mini JCW mildt sagt stivt satt opp.

Plassen bak er virkelig ikke noe å skryte av. Heller ikke bagasjerommet. Det tar kun 211 liter.

For to stykker på tur, er derimot bilen perfekt. Så kan du heller stroppe fast noen Jerrykanner i bagasjerommet – tilfelle du skulle glemme å tanke. Bak rattet i Mini JCW løper som sagt milene fort av gårde.

Bilen sitter svært godt på veien. Men pusher du den skikkelig, slipper det til slutt.

Går den bra?

Svaret på det er JA. Under panseret har Mini plassert en turtallsvillig og hissig 2-liter med turbo. Den leverer 231 sterke hestekrefter og 320 Nm.

Instrumentene står i stil til navnet; de er små. Vi skulle ønske at turtelleren var noe større.

Å regjere over en slik kraftpakke, attpåtil med manuelt gir, er ikke annet enn fantastisk.

0-100 km/t er oppgitt til 6,3 sekunder. Det i seg selv høres kanskje ikke så imponerende ut i 2020, men det er måten bilen tar deg dit på.

Hele oppsettet på bilen, og igjen det faktum at du girer selv, gjør at du blir mye mer involvert i kjøreopplevelsen.

Mini topper moroa med et småfrekt lydbilde, så lenge du har bilen i sportsmodus. Treffer du riktig på turtallet, serverer den også noen etterlengtede smell fra de to pottene. Sånt har vi sansen for.

Dersom du ikke trenger et hav av plass, er dette nærmest den perfekte bilen å dra på roadtrip med i sommer.

Og konklusjonen er?

Mini JCW er kanskje det beste eksempelet på at det ikke alltid er størrelsen som teller.

Her leveres pur kjøreglede i stort monn. Og prisen er heller ikke fullstendig avskrekkende. Topputgaven, signert John Cooper Works, koster fra 370.800 kroner.

Vår testbil, med største utstyrspakke og 100.000 kroner i ekstrautstyr, havner på 458.943 kroner. Joda, bilen er liten og plassen så der. Men kjøreopplevelsen du får tilbake, er kanskje verdt summen likevel.

Ny bakfanger, doble rør i midten og en liten takspoiler, avslører at dette er verstingutgaven.

Mini John Cooper Works Motor: 2-liter R4 bensin Effekt: 231 hk / 320 Nm 0-100 km/t: 6,3 sekunder Toppfart: 246 km/t Forbruk: 0,72 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 387/172/141 cm Vekt: 1.235 kg Bagasjerom: 211 liter Pris fra: 370.800 kroner Pris testbil: 458.943 kroner

