MIAMI, USA (Broom/TV 2): 2020 blir på mange måter det store elbilåret. Dette er året hvor utvalget av biltypen kommer til å øke dramatisk i de fleste segmenter. Bilprodusentene står nærmest i lanseringskø med nye elbilmodeller.

En av modellene vi har hørt om lenge er den elektiske Minien. Eller Mini Cooper SE, som er det korrekte navnet.

Bilen har faktisk vært på en liten Norgesvisitt allerede, men det var bare en statisk visning, før den ble sendt ut av landet igjen.

Det samme har vi gjort med vår egen bilekspert, Benny Christensen. Sendt ham ut av landet altså. Nærmere bestemt til Miami i Florida, USA – for ikke bare å se på, men også å prøvekjøre den el-Minien.

Med shorts og solbriller

Da er det jo bare én ting å gjøre. Vi ringer for å høre hvordan det går.

– Ring, ring!

– Hallo på deg!

– Hei på deg også. Alt vel i Miami?

– Ja, absolutt. her er det full sommer, med sol og 27 varmegrader. Shorts-vær og solbriller, med andre ord.

– Såpass ja. Godt å høre at du koser deg. Har du sett den nye Mini Cooper SE ennå?

– Ja, ja, det har jeg gjort, kan du skjønne. For å starte med utseendet, byr det ikke på noen overraskelser. Det er en forsiktig videreføring av tredørsmodellen, som i dag er tilgjengelig med flere bensinmotorer.

– Med en lengde på 3.8 meter, akselavstand på 2.4 meter, bredde på 1.7 meter og høyde på 1.4 meter, er også dimensjonene så godt som identiske. Den eneste forskjellen er høyden. For å sikre bakkeklaringen under batteriene i gulvet, er Cooper SE 18 mm høyere, kommer det kjapt og ivrig fra vår bil-ekspert.

Nei, Mini finner ikke på store designsprell når de også melder seg på i kampen om elbilkundene.

Samme plass som fossilbilen

– Høres jo lovende ut det. Du har kanskje noen flere spesifikasjoner også?

– Ja, Mini Cooper SE har en effekt på 135 kW/184 hk og et dreiemoment på 270 Nm. Sprinten fra stillestående til 60 km/t skal gå unna på 3,9 sekunder. Samme øvelse fra 0-100 km/t skal ta 7,3 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 150 km/t. På typisk Mini-vis leveres kreftene til forhjulene som har fått en nyutviklet differensial og stabilitetskontroll.

– Videre er høyspenningsbatteriet bygget opp av 12 moduler, satt sammen i en T-form, plassert i gulvet mellom forsetene og under baksetene. Det gir bilen et lavt tyngdepunkt, samtidig som det ikke går utover den innvendige plassen eller bagasjerommet. Det er like stort som i en tredørs Mini Cooper med bensinmotor, og er på ikke veldig store 211 liter.

– Sammenlignet med en Mini Cooper S med bensinmotor og automatgir, veier den elektriske utgaven rundt 145 kilo mer. Vektnåla stopper på 1.365 kg.

– Mange lurer jo på rekkevidden. Hva kan du si om dette?

– Her blir kanskje noen litt skuffet. Tallene er i følge mine notater som følger; Batteriet har bruttoeffekt på 32,6 kWt. Det skal gi en rekkevidde på mellom 235 og 270 km, basert på WLTP-typegodkjenning og korrigert til gjeldende NEDCcorr. I praksis snakker vi om drøyt 20 mil på sommeren, tenker jeg.

Super-særpreget interiør, her er du ikke i tvil om at du sitter i en Mini.

– Akkurat. Men har du fått kjørt ennå?

– Jo da jeg har fått en tur i den. Kjørte kysten opp ved Golden Beach og ikke minst berømte Miami Beach, så her er det sannelig ikke noe å si på omgivelsene!

– Kult! Hvordan er den å kjøre da?

– Det kan jeg desverre ikke si noe om.

– Hæ?

– Det er embargo, eller sperrefrist, på kjøreinntrykkene, så jeg får ikke lov til å si noe om dem ennå. Beklager!

– Aha, skjønner...

– Men du, jeg må nesten få kjøre videre jeg nå. De begynner å vente på meg her.

– Så klart, men før du stikker: Kan du si litt om lading og ladehastighet også?

– Jo, den lades til 80 prosent på 2 timer og 30 minutter gjennom Type 2-kontakt med 11 kW-kapasitet. Med hurtiglading gjennom CSS og 50 kW-kapasitet lades batteriet til 80 prosent på 35 minutter.

– Takk! God tur og kos deg videre.

– Takk, takk. Snakkes!

