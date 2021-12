Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Mens vi venter på elbilen Spectre, fyrer nye Rolls-Royce Black Badge Ghost på alle tolv sylindrene. 6,75-literen som glatt brenner av 1,58 liter bensin pr. mil, byr på 600 HK og 900 Nm.

Det er 29 hestekrefter og 50 newtonmeter mer enn «vanlige» GDe første Black Badge-variantene kom i 2016, med Wraith og forgjengeren til dagens Ghost.

Black Badge Dawn diltet etter i 2017, mens Black Badge Cullinan (terrengversjonen av flaggskipet Phantom) kom i 2019. Nye Black Badge Ghost er merkets mest avanserte modell.host byr på.

Ferdig tunet

I jakten på et yngre publikum, som ikke nødvendigvis gidder å gjøre et dypdykk i arkivet, eller orker å gå mange runder med hver håndverker i West Hampnett, leveres Black Badge Ghost ferdig rigget. Eller tunet, på huset, om du vil.

Den automatiske åttetrinnsgirkassen fra ZF er finjustert, slik at bilens fire hjul svinger akkurat nok og riktig idet du forsyner deg av svinger og variert terreng, med raffinert kjøreglede. Bitepunktet for bremsene er skarpere.

En knapp merket «Low Mode» får det til å brumle litt ekstra i det nye eksosanlegget, og lar bilen gire dobbelt så fort når du presser gasspedalen 90 prosent eller mer ned i gulvteppet.

Mange luksusbiler er raskere, og flere elektriske familiebiler fra et visst amerikansk merke akselererer veldig mye raskere. De om det. Bak det delikate rattet på en Rolls-Royce og i sær en Black Badge-versjon, er det som om alle andre kjører rundt i blikkbokser.

Fra 0 til 100 km/t i den ypperste luksus, i ordets rette forstand, går unna på 4,7 sekunder. Det er anstendig, likedan er toppfarten adekvat, begrenset elektronisk som den er til 250 km/t.

FRIR TIL UNGDOMMEN: Tech-gründere og innovatører skal fristes med sterke kontrastfarger i én flott startpakke. Foto: Rolls-Royce Motor Cars

Kompositt-felger

Tuning-følelsen oser idet vi tar eksteriøret nærmere i øyesyn. Felgene på 21 tommer er lagd av kompositter. Hver felg som har en lett sotet lakkering, består av 22 lag karbonfiber, lagt på kryss treveis og foldet over seg selv igjen til ytterkanten av felgen, slik at det blir 44 lag karbonfiber i alt.

Karbonseksjonen er festet med titanoverganger til en kjerne av 3D-støpt aluminium. Den velkjente RR-logoen holder seg vannrett midt i hjulet mens du kjører.

Stålgrillen er ikke malt sort. I stedet brukes det en spesiell kromelektrolytt som gjør finishen mørkere når metallet forkrommes. Om man vil kan man velge blant 44.000 fargenyanser eller skape sin egen eksteriørfarge, men brorparten av Black Badge-kundene velger signaturfargen sort.

Hvert karosseri tilgodeses 45 kilo maling. Deretter legges to lag med klarlakk, før fire håndverkere skrider til verket og polerer og gjør bilen speilblank. Poleringen og siste finish er en prosess som tar tre til fem timer å fullføre.

MATCH: Enten du liker å gå i Ozwald Boateng eller mer tradisjonelle Gieves & Hawkes, vil du kle interiøret. Black Badge Ghost har sterke farger, men samtidig blir det ikke vulgært. Foto: Rolls-Royce Motor Cars

Moderne snitt

Innvending forsterker materialbruken ungdomsvyene. Den midtre delen av dashbordet har et indre lag av trefinér, kledd i et teknisk diamantmønster av karbonfiber og metallfiber, vevd sammen for å skape et moderne uttrykk. Helt i tråd med Ghost-mantraet «Post Opulent», tiden etter overdådigheten.

Mange vil nok kalle også denne Rolls-Roycen overdådig, men da er man i beste fall ignorant og kunnskapsløs. Dette er sobert til Rolls-Royce å være. Denne tekniske tekstilen, herdes under trykk ved 100 grader i en time. Dernest blir overflaten sandblåst, før seks lag med lakk påføres for hånd, hvorpå den pusses igjen og poleres ferdig. Ikke rart at det koster skjorten og halve klesbutikken på en finere adresse, å bli med i klubben.

Mellom de individuelle baksetene finner vi igjen tekstilen, over fossefallsutformingen. På passasjersiden er det montert 152 LED-lys, som stjerner som skal matche interiørets farger.

FRISTELSEN: Interiørets lyse farger skaper en kontrast til eksteriøret som gjør at du simpelthen vil hoppe rett inn. Foto: Rolls-Royce Motor Cars

Starter på 4,7

Mørkets nyeste fyrste er forbeholdt de mest velholdne blant oss. Eksportprisen starter på 302.000 euro. Inklusive avgifter blir det vel 4.705.000 kroner. Klinker du til med egne broderier, muligens våpenskjold eller initialer i nakkestøtter, seter og dører, dypere tepper og mer sjeldne materialer, vil nye Black Badge Ghost koste godt over 5 millioner kroner.

Bentley som har slått an blant fiffen her til lands, har flotte alternativer i form av Flying Spur. Minst like britisk, under tvil minst like flott. Med W12-motor starter prisene på 3.499.000 kroner, V8 starter på 3.059.000 kroner og Hybrid estimeres å koste 2.590.000 kroner.

Det var en gang Rolls-Royce og Bentley nærmest var samme bil, best illustrert av tospannet Silver Shadow og Bentley T-Series, bygd fra 1965 til 1980. Slik er det ikke nå. Det er to verdener, og Rolls-Royce passer på at deres billigste biler alltid er dyrere enn Bentley.