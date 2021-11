I løpet av en 30 års periode er Renault 4L solgt i over 8 millioner eksemplarer, i over 100 land. Den originale Renault 4 var et enkelt, effektivt og allsidig kjøretøy, bygd mellom 1961 og 1992.

Renault 4Ls verdier og kvaliteter overbeviste TheArsenale om å lage en konseptbil ut av ikonet, designet for å kjøre over bakken og over hodene våre.

- Resultatet er noe vi ikke har sett før. Air4 er et symbol på uavhengighet og frihet, født ut av erkjennelsen av at trafikken stadig blir tettere men verden over oss er fri. Derfor hevder AIR4 at luften er fremtidens nye vei, heter det i en pressemelding fra Renault.

Air4 med propeller i stedte for hjul



Kjøretøyet som er laget av karbonfiber, har samme design som den opprinnelige 4L, men presenterer likevel nye dynamiske muligheter. Stivheten i konstruksjonen er fullstendig revidert for å inkludere nye elementer som trekkraft og løft. Ting som krevde enormt mange timer med beregninger og tester.

Ved hjelp av generative designteknikker for kunstig intelligens kunne TheArsenale-ingeniører teste terabyte med data for å forbedre og finjustere designernes ideer, selv før de begynte de første virkelige forsøkene.

Air4 har ingen hjul, men i stedet 4 stk to-blads propeller, en i hvert hjørne av kjøretøyet. Chassiset sitter midt i den roterende rammen, og føreren setter seg inn i bilens ved å løfte det fronthengslete skallet.

Toppfart på 26 meter i sekundet

Teknisk sett drives Air4 av 22 000 amp-timer litiumpolymerbatterier som genererer en total effekt på ca. 45 000 mAh.

Kjøretøyet har en toppfart på 26m/s, med 45° vinkel under flyvning, men har en maksimal vinkel på 70°.

Den kan fly helt opp til 700 m høyde med en take-off hastighet på 14 m/s men av sikkerhetsmessige årsaker har den en landingshastighet på 3 m/s.

Sist, men ikke minst, har AIR4 en maksimal vektortrykk på 380 kilo, det vil si 95kg per propell.

Air4 har blitt oppfunnet, designet og bygd i Frankrike, nærmere bestemt i hjertet av Europas første teknologipark, i Sophia Antipolis, på Côte d'Azur.