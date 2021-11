Klassiker gjenoppstår, men prisen er spinnvill

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Alfa Romeo har en reservert parkeringsplass i hjertet til de fleste bilfrelste mennesker. Det er et av de få merkene der historikken og mystikken holder navnet i hevd, selv om bilene har hatt litt varierende kvalitet opp gjennom årene.



Enzo Ferrari begynte karrieren som racerfører hos Alfa Romeo i 1919, og tok etter hvert over som team-sjef. Stallen med førere som kjørte for Enzo hadde suksess, og ble kjent som Scuderia Ferrari, et ikke helt ukjent navn for våre lesere.

HÅNDVERK: Totem Automobili Super GT vil kun bli produsert i ti eksemplarer, og det aller meste gjøres for hånd. Foto: Totem Automobili

Slektsbånd

Bilen på bildene ligner veldig på det som har vært inspirasjonen for Totem Automobili, klassikeren Alfa Romeo Giulia Sprint GT. Originalen ble designet på 60-tallet av Giorgetto Giugiaro mens han jobbet for Bertone. Men denne moderne tolkningen er 26 centimeter lengre og 18 centimeter bredere, inkludert de tøffe hjulbuene.

Under panseret venter også noe temmelig mye sprekere enn 60-tallets maskineri. For å holde på slektsbåndene har de hentet motoren fra dagens Alfa Romeo Giulia GTA. Det dreier seg om en 2,9 liters V6 med doble turboer og effekt som kan velges fra en meny.

SPREKT: Moderne maskineri fra dagens Giulia GTA kan leveres i tre nivåer, helt opp til 620 hk og 780 Nm. Foto: Totem Automobili

Manuell kasse

På hjemmesiden opplyser Totem Automobili at de har fått hjelp av selskapet Italtecnica til å friske opp den allerede ganske spreke motoren. Diverse komponenter har blitt oppgradert, og inni bilen venter en helt ny sekstrinns manuell kasse. Avhengig av hvor du synes grensen mellom spenning og galskap går, skal det være mulig å velge tre nivåer av ytelse. Trinn 1 lover 560 hk og 700 Nm. Trinn 2 kan skilte med 575 hk og 720 Nm.

Og for de som like gjerne blander pulverkaffe i munnen ved å drikke fra vannkokeren går det an å bestille 620 hk og 780 Nm. Topphastigheten oppgis til 313 km/t for alle tre nivåer, og 0-100 km/t skal være unnagjort på litt over tre sekunder. Med manuell kasse, bakhjulsdrift og en egenvekt på 1.140 kg vil nok aksellerasjonstiden i vesentlig grad være knyttet opp mot sjåførens ferdigheter.

60-TALLET: Alle de små detaljene og finishen bringer 60-tallets klassiker Alfa Romeo Giulia GT Sprint tilbake, i en hyllest som er til forveksling lik originalen. Foto: Totem Automobili

Tidsriktig

Det finnes heftigere biler på markedet, med enda mer imponerende tall. Men Totem Automobili har virkelig klart å fange elegansen til 60-talls ikonet, og skapt en lekker hyllest der også de 18-tommers felgene har blitt spesiallaget for å speile fortiden. Frontlysene har fått en tidsriktig design, men består av moderne LED-lys.

Det samme gjelder de runde baklysene som i utforming avviker fra originalens avlange lamper. Karosseriet av karbonfiber er linjelekkert, men det er først når døren åpnes og interiøret kommer til syne at Super GT beveger seg inn i gråsonen mellom bil og kunsthåndverk.

Vitale mål

Produsenten lover at det knapt finnes noe grenser for hvor langt de vil strekke seg med hensyn til å skreddersy Super GT. Bilen på bildene har blitt utstyrt med seter i synlig karbonfiber, og Totem Automobili opplyser at de støpes og formes i henhold til sjåførens kropp. Størrelsen og plasseringen av pedalene avhenger av kundens skostørrelse, og rattets plassering skal avspeile skuldermålet. På websiden til firmaet har de sågar et kontaktskjema for interesserte, der en kan fylle inn vitale mål som høyde, bredde over hofta og skonummer.

Totem Automobili Super GT Motor: 2,9L V6 Twin turbo Effekt: 620 hk / 780 Nm 0-100 km/t: 3,2 sek Toppfart: 313 km/t Gir: 6 trinns manuell

PEDAL PEDANT: Pedalenes størrelse og plassering skal ifølge produsenten tilpasses i henhold til kundens skonummer. Foto: Totem Automobili

Fra fly

De synlige aluminiumsbrakettene til innfesting av setet er gjennomboret på samme måte som det flyprodusenter gjør, for å både øke vridingsstivheten og senke vekten. De veier mindre fordi en del av materialet er erstattet med hull, og samtidig sørger den økte mengden sirkulære brudd i materialets overflate for økt styrke og stabilitet. Prinsippet har vært velkjent siden de første flypionerene våget seg opp i det blå, og det ser virkelig lekkert ut med gjentagende tema i eikene på rattet fra Momo.

Oppå dashbordet har de plassert to instrumenter kledd i klassiske dråpeformede hus, men fylt med moderne digitale display. Alle brytere og kontroller har den samme finishen i aluminium, og stereoanlegget er utformet for å passe inn i 60-talls temaet. Ved siden av den korte girspaken med Alfa Romeo-logo preget inn i toppen står det to håndtak, der fører og passasjer kan holde seg fast etter behov. De ser ut til å være belagt med kobber, og fargen komplementerer det brune skinninteriøret.

FRA FLY: Hullene i metallet øker styrken og vridningsstivheten på materialet, en teknikk som er velkjent fra flybransjen. Foto: Totem Automobili

Ekte vare

Jo mer en studerer Totem Automobili Super GT, jo flere lekre detaljer dukker frem. Det er i grunn litt synd at de kun planlegger å produsere ti stykker. I tillegg har de også en elektrisk versjon, som ser identisk ut, men der V6-eren er skiftet ut med batterier og elmotor. For å hjelpe på med opplevelsen skal den batteridrevne varianten være utstyrt med simulert motorlyd spilt over stereoanlegget. Det er dessverre den veien det går, men gitt valget mellom de to hadde nok ekte vare trumfet lyd på boks.

Avhengig av hvor heftig utstyrt bil kunden bestiller med hensyn til motorisering og interiør, ligger prisene rundt fire til fem millioner kroner før avgifter.

SMYKKE: Super GT fra Totem Automobili fremstår som et sjeldent smykke på fire hjul. Foto: Totem Automobili